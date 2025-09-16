Momento di massima commozione quando è stato ricordato il calciatore Tino Borneo, caro amico e grande esempio per i ragazzi della società

Venerdì 12 settembre sotto un cielo stellato che illuminava lo stadio Pertini di Canegrate, la società Calcio Canegrate ha presentato tutte le squadre che per questa stagione animeranno i verdi campi della struttura cittadina.

Presentazione delle squadre per il Calcio Canegrate

Dalle squadre delle categorie Piccoli Amici ai Primi Calci, dalle 4 squadre del Pulcini (Under 10 e Under 11) per poi passare agli esordienti, a chiudere il “fiume rosso e nero” tutte le formazioni dell’attività agonistica che vantano compagini Elite, come l’Under 17 Regionale e l’Under19.

Un applauso scrosciante al passaggio dei giocatori della prima squadra, iscritta al campionato Promozione, accompagnati mano nella mano dagli atleti più piccoli, proprio a voler far emergere quella sinergia tra attività di base e prima squadra societaria tanto voluta dalla società stessa.

Momento di massima commozione quando è stato ricordato il calciatore Tino Borneo, caro amico e grande esempio per i ragazzi della società; a lui è stata dedicata l’intera giornata di domenica 14 settembre che ha visto calcare il palcoscenico di Canegrate da società professionistiche come Atalanta, Milan, Monza, Como, Inter e Juventus insieme alla squadra di casa e alla categoria Under 13 della società Scarioni. Alla seconda edizione, Il Memorial Tino Borneo ha l’obbiettivo di ricordare il caro amico scomparso e di diventare una tappa importante nelle manifestazioni calcistiche nazionali.