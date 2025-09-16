Venerdì 12 settembre sotto un cielo stellato che illuminava lo stadio Pertini di Canegrate, la società Calcio Canegrate ha presentato tutte le squadre che per questa stagione animeranno i verdi campi della struttura cittadina.
Presentazione delle squadre per il Calcio Canegrate
Dalle squadre delle categorie Piccoli Amici ai Primi Calci, dalle 4 squadre del Pulcini (Under 10 e Under 11) per poi passare agli esordienti, a chiudere il “fiume rosso e nero” tutte le formazioni dell’attività agonistica che vantano compagini Elite, come l’Under 17 Regionale e l’Under19.
Un applauso scrosciante al passaggio dei giocatori della prima squadra, iscritta al campionato Promozione, accompagnati mano nella mano dagli atleti più piccoli, proprio a voler far emergere quella sinergia tra attività di base e prima squadra societaria tanto voluta dalla società stessa.
Momento di massima commozione quando è stato ricordato il calciatore Tino Borneo, caro amico e grande esempio per i ragazzi della società; a lui è stata dedicata l’intera giornata di domenica 14 settembre che ha visto calcare il palcoscenico di Canegrate da società professionistiche come Atalanta, Milan, Monza, Como, Inter e Juventus insieme alla squadra di casa e alla categoria Under 13 della società Scarioni. Alla seconda edizione, Il Memorial Tino Borneo ha l’obbiettivo di ricordare il caro amico scomparso e di diventare una tappa importante nelle manifestazioni calcistiche nazionali.