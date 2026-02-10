Nel corso dell’incontro è stato rivolto un sentito ringraziamento a tutti gli atleti che hanno partecipato alla stagione sportiva 2025

Si è svolto domenica 8 febbraio il tradizionale pranzo sociale della US Dairaghese, che ha visto la partecipazione di circa 100 persone tra atleti, famiglie, dirigenti, sponsor e amici della società.

Presentazione della stagione sportiva 2026 per la Us Dairaghese

L’evento si è confermato un importante momento di condivisione e coesione per tutta la realtà sportiva dairaghese.

Alla giornata hanno preso parte il Sindaco di Dairago Paola Rolfi, Don Giuseppe e Luca Arrara, Presidente del Comitato Provinciale FCI, a testimonianza del forte legame tra la società, le istituzioni e il movimento ciclistico del territorio.

Nel corso dell’incontro è stato rivolto un sentito ringraziamento a tutti gli atleti che hanno partecipato alla stagione sportiva 2025 e a coloro che si apprestano ad affrontare con entusiasmo la nuova annata. Particolare soddisfazione è stata espressa per la costante crescita del Gruppo Amatori Dairaghese, in continuo aumento dal punto di vista numerico.

Le dichiarazioni del presidente

Il Presidente Ivan Bandera, nel suo intervento, ha dichiarato:

«Il pranzo sociale rappresenta ogni anno un momento fondamentale per fare il punto sul lavoro svolto e guardare con fiducia al futuro. La partecipazione numerosa, la crescita del settore giovanile e del gruppo amatori, insieme al sostegno delle istituzioni e degli sponsor, ci confermano che stiamo lavorando nella giusta direzione. Continueremo a investire nei giovani e nella promozione del ciclismo sul territorio.»

Durante la giornata è stato inoltre presentato il calendario delle gare organizzate dalla US Dairaghese per la stagione 2026. Il primo appuntamento è in programma il 3 maggio con la Randonnée “Dairando”, evento cicloturistico non competitivo che prevede due percorsi su strada e uno gravel. Seguirà, il 17 maggio, la Gara Giovanissimi – GP Frattolillo, mentre il 7 giugno si svolgerà la Gara Giovanissimi “GP Vanzavilla” a Villa Cortese. La stagione organizzativa si concluderà l’11 ottobre con la 50ª Coppa Comune di Dairago, che vedrà al mattino la Gara Allievi e nel pomeriggio la Gara Juniores Femminile.

Sono stati infine ufficializzati gli atleti tesserati US Dairaghese per la stagione 2026:

● G2 – Benazzi Leonardo

● G2 – Fuccello Matilde

● G3 – Caierani Daniele

● G4 – Federico Luca

● G4 – Piazza Enea

● G5 – Rizzo Fabio

● G5 – Munerato Christian

● G6 – Fuccello Gioele

● G6 – Caierani Simone

La US Dairaghese ha concluso la giornata ringraziando tutti gli sponsor, il cui supporto si conferma fondamentale per la realizzazione delle attività sportive e organizzative sul territorio.