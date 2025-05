La StraResca per non perdere il suo fascino cambia il percorso e da gara serale diventa diurna. Appuntamento a domenica 18 Maggio con partenza della Fast competitiva FIDAL alle 9.30 allo Sport Più Center di via Melzi di Rescaldina. A distanza di pochi minuti poi prenderanno il via la 10 chilometri “Non competitiva” e la Family Run (5 chilometri).

Presentata la Straresca 2025: cambia il percorso e da serale diventa diurna

Ma le novità non finiscono certo qui: alla Family, infatti, sarà abbinato un progetto didattico ambientale rivolto agli studenti delle medie, sostenuto da Fondazione Comunitaria Ticino Olona. Durante la competizione dedicata alle famiglie è stata abbinata una corsa a tappe con quiz sul tema della natura. E al Village di via Melzi verrà esposta una mostra dei lavori realizzati dai ragazzi durante l’anno.

Infine, la StraResca 2005 ha come Charity partner Team Down di Rescaldina, realtà presieduta da Eunice Gordon, che si occupa di disabilità e di inclusione.

Le iscrizioni alla gara sono aperte e si possono già effettuare online all’indirizzo https://sportpiu.org/stra-resca/

Sabato 17, a partire dalle 15 e domenica mattina dalle 8, sarà possibile iscriversi direttamente al Village di Sport Più allestito allo Sport Più Center Melzi di via Melzi a Rescaldina.

Le dichiarazioni alla presentazione

Stefano Colombo, presidente di Sport Più:

«Siamo molto legati a questa run che ci accompagna dall’inizio del progetto Running People. Negli anni è cresciuta al punto che abbiamo voluto dedicargli una giornata ad hoc. Lo Sport Più Center Melzi, che gestiamo da alcuni anni, sarà il punto di riferimento di tutta la giornata. Sono convinto che i runner si divertiranno anche lungo il percorso, che unisce Rescalda e Rescaldina e che rispetto alle precedenti edizioni si percorrerà in senso inverso».

Grande anche l’attesa del sindaco Gilles Ielo: «Credo che sarà una bellissima domenica di sport. La StraResca è una gara che ha anche un importante valore sociale, perché sa coinvolgere non solo i runner appassionati, ma anche famiglie, giovani e bambini».

Nel team di partner che sostengono l’iniziativa ci sono anche ACOF, l’importante realtà formativa del territorio che con i suoi studenti ha ideato e disegnato il nuovo logo della run; la Fonderia Giorgetti, importante realtà imprenditoriale rappresentata da Vittorio Roda e Spazio Conad di Giuseppe Zavaglia.

Emanuele Ghisellini (ACOF): «Per la nostra realtà che si occupa di scuola e formazione lo sport ha sempre rappresentano un pilastro importante lungo percorso educativo. Lo dimostra anche il fatto che siamo stati i primi a dare vita al Liceo Scientifico Sportivo, con il Pantani di Busto Arsizio, e siamo orgogliosi di essere tra i partner che promuovo Running People».

Vittorio Roda (Fonderia Giorgetti): «Siamo un’importante realtà produttiva del territorio e poter partecipare alla StraResca ci permette di dare un valore aggiunto sia alla nostra impresa che a Rescaldina dove siamo presenti da 80 anni».

Giuseppe Zavaglia (Spazio Conad): «Far parte di questo team ci permette di affiancare la promozione sportiva ai progetti di salute e benessere alimentare che già portiamo avanti».