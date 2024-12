Presentata la 68° edizione del Campaccio Cross country di San Giorgio

È nel segno di Nadia Battocletti il 68esimo Campaccio Cross Country Race di San Giorgio su Legnano e non potrebbe essere altrimenti con la splendida e storica vittoria dell’azzurra agli Eurocross di Antalya in Turchia di quest’ultima domenica.

Immensa Nadia, fonte d’ispirazione per tutta l’atletica mondiale che vede nella ragazza trentina un volto giovane, energico e dalla classe cristallina. E l’ispirazione non può non essere anche per il Campaccio, per l’Unione Sportiva Sangiorgese che da sempre organizza, per i 140 volontari e per i tanti, tantissimi tifosi che verranno ad applaudire e tifare la plurititolata campionessa d’Europa, e argento olimpico Parigi 2024, sui mitici prati di San Giorgio su Legnano.

5-6 Gennaio 2025, Campaccio Cross Country che sarà comunque anche tanto altro oltre a Nadia Battocletti, l’evento è stato presentato presso il negozio Why – Run Milano in Corso Sempione, il 68° Campaccio Cross Country, una manifestazione sempre con doppia vista, tra il passato che è tradizione e storia, come raccontano i suoi annali nei quali brillano i nomi delle più grandi leggende dell’atletica mondiale, alcune delle quali hanno iniziato a lasciare la propria impronta proprio nel fango e nel fascino del Campaccio, e futuro con i nuovi progetti quali la sostenibilità e il ‘raddoppio’ di data con il giorno 5 gennaio per le prove non competitive e con finalità inclusive.

Le gare del chilometro inclusivo e le gare del Campaccio saranno riconosciute ufficialmente come FISDIR, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, la Federazione Sportiva Paralimpica cui il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) ha demandato la gestione, l’organizzazione e lo sviluppo dell’attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale. Al chilometro inclusivo di domenica 5 e nelle gare di lunedì 6 gennaio parteciperanno alcuni atleti del team Italia Fisdir.

Sindaco del Comune di San Giorgio su Legnano Claudio Ruggeri: “Dire che l’amministrazione comunale è da sempre a fianco del Campaccio è riduttivo, come Comune siamo veri e propri partner perché una manifestazione di questa carataura ci rende orgogliosi. Il nostro compito è sostenere il Campaccio e la US Sangiorgese che da sempre lavora per calamitare l’attenzione dell’atletica mondiale sul nostro paese. Seppur piccoli come Comune sappiamo fare grandi cose”.

In collegamento Stefano Mei, Presidente Fidal Nazionale: “Mi spiace non essere presente per via di alcuni impegni concomitanti. Il cross ha dato un segnale importante, grazie a tanti atleti che si sono distinti, anche se in Italia non è decollato ancora come dovrebbe, perché è una disciplina che richiede fatica e impegno. L’appuntamento con il Campaccio è un nodo cardine, irrinunciabile, simbolo vero della corsa campestre e che unisce la dimensione di evento internazionale. Faccio i miei auguri a tutti, atleti di ogni età ed organizzatori e volontari, spero che l’evento riesca alla perfezione”.

La dichiarazione del coordinatore generale

Tito Tiberti Coordinatore Generale Campaccio: “Campaccio coltiva temi diversi e variegati, performance, come anticipato da Marcello Magnani, sport culture, cioè, fare cultura dello sport ed educare allo sport di alto livello ma anche di valenza sociale. Come da tradizione ci sarà un seminario per discutere come le condizioni climatiche influenzino le prestazioni atletiche di atleti di endurance ed infine sostenibilità, il 2025 sarà appunto l’anno zero per questo tema”.

La storia

Us Sangiorgese è il gruppo sportivo sempre al timone dell’evento, ideatore della gara, che insieme al sempre importante impegno del Comune di San Giorgio Su Legnano hanno elevato questo evento fino alla conquista della Heritage Plaque, una laurea ad honorem conferita da World Athletics. Campaccio Cross Country è inserito nel gotha delle corse campestre mondiali, in qualità di tappa ‘Gold’ del circuito Cross Country Tour World Athletics.

La storia di questo mito è iniziata nel 1957, negli anni pioggia, sole, neve e fango hanno vestito la manifestazione di un fascino capace di ammaliare atleti di tutti i livelli e di tutte le età, dai grandi campioni ai bambini fino ai podisti amatoriali meno giovani. Da sempre si cura la tradizione dell’alto livello tecnico degli atleti in gara, priorità che ha portato nei decenni il Campaccio ad essere considerato una delle corse campestri più importanti e famose nel mondo.

I numeri del Campaccio 2024

L’ultima edizione del Campaccio ha contato ben 1850 atleti appartenenti a 33 categorie (6 categorie giovanili, 6 categorie assolute, 18 categorie master, 1 Nordic Walking, 1 Charity Run, 1 prova per persone disabili). L’evento è stato trasmesso in diretta Sky Sport per 1h35’ e 3h di diretta streaming, per la sua realizzazione è stato necessario il lavoro di 140 volontari e lo hanno seguito dal vivo circa 6500 appassionati, uno spettacolo al quale, da sempre, è possibile assistere in forma gratuita. Tante le iniziative che hanno accompagnato il 67° Campaccio e che hanno aperto la strada anche a nuovi programmi per il 68° Campaccio.

Le stelle al via il 6 gennaio 2025, gli uomini

Il parterre di atleti al via del Campaccio è sempre attesissimo grazie alla capacità di richiamare i nomi più blasonati ma anche quelli che sorprenderanno diventando le stelle del futuro. In gara l’azzurro Iliass Aouani (Fiamme Azzurre) che tornerà in gara dopo la grande prestazione di Valencia Marathon dove ha fermato il cronometro sul 2h06’06”, sensazionale tempo che significa suo nuovo personal best e seconda prestazione italiana di sempre andando ad eguagliare il precedente primato italiano fatto da Yeman Crippa a febbraio. Aouani nel 2022, 2023 e 2024 al Campaccio ha chiuso la gara sempre in ottava posizione.

Torna l’ugandese Oscar Chelimo (Atl. Casone Noceto), bronzo mondiale nel 2022 sui 5000m, al Campaccio 3° nel 2021, 4° nel 2023 e 2° nell’ultima edizione 2024 quando ha dovuto cedere il passo al keniano Daniel Ebenyo. Dovrà vedersela con il giovane keniano, recentemente vincitore del Cross Cinque Mulini e bronzo ai Campionati Mondiali di Cross U20, Matthew Kipkoech Kipruto che porta in dote anche l’ottimo crono di 27’50” dalla 10 km su strada di Praga pochi mesi fa, ma che qui al Campaccio sarà al debutto.

In gara il giovane keniano, 17 anni, nato il 28 agosto 2007, Andrew Kiptoo Alamisi campione del mondo under 20 nei 5000m che ha un personal best sulla distanza di 13’05”55 fatto a giugno di quest’anno, il burundese Egide Ntakarutimana (Atl. Casone Noceto) atleta da 13’00”74 sui 5000m e da 27’45” segnato a Brasov nel 2022 sui 10k su strada e 4° al Campaccio a gennaio scorso e 5° nel 2023 e attualmente numero 3 nel ranking mondiale della corsa campestre.

Attenzione al sudafricano Maxime Chaumeton, primatista nazionale 5000m dal 2023, terzo alla Bo Classic 2022 e 2023 e capace, di recente, del personal best di 27’36” sui 10 km su strada, come ha dimostrato a Brasov. Per gli azzurri, annunciato Pasquale Selvarolo (GS Fiamme Azzurre), pochi giorni fa vincitore della Torino City Marathon dove, all’esordio sulla distanza regina, ha staccato il crono di 2h11’13”. Selvarolo conosce bene il circuito del Campaccio per aver già completato questa gara nel 2023 e l’ultima edizione, posizionandosi rispettivamente al 13° e 9° posto.

Gara femminile Campaccio 2025

La stella più attesa è l’azzurra Nadia Battocletti (GS Fiamme Azzurre) il cui palmares richiede un capitolo a sé. Per citare le sue imprese più formidabili, la recente vittoria ai Campionati Europei di Cross e l’argento olimpico di Parigi 2024 nei 10000m, in novembre anche il successo nel cross di Alcobendas, senza dimenticare sempre alle Olimpiadi 2024 il 4° posto nei 5000m. Ancora per un 2024 immenso da ricordare l’oro agli Europei 2024 nei 5000 e 10000 m, i primati nazionali nei 5000 m e 10000 m, così come in passato la medaglia di argento agli europei di cross a squadre nel 2022 e l’argento assoluto agli Europei di Cross 2023, oltre a diversi titoli nazionali. Nadia partecipa al Campaccio dalle categorie giovanili, da Senior ha risalito la classifica, partendo dalla 11^ posizione nel 2018 (18 anni…classe 2000), la 6^ nel 2019, 2020 e 2022, la 4^ nel 2023 e, all’ultima edizione, alla quale aveva partecipato in condizioni di salute precaria, la medaglia di argento.

E’ intervenuta Nadia Battocletti: “Sono felice dei miei risultati, credo che anche la mia partecipazione al Campaccio, appuntamento fisso, fa da spartiacque tra la fine della stagione e la prima dopo i campionati europei. L ho sempre corso sin da bambina, è una questione di famiglia, provo un sentimento fortissimo nei confrronti di questa gara”.

Con lei altre due esperte del Campaccio, Ludovica Cavalli (Bracco Atl.), Campionessa Nazionale Indoor 2022 1500 m, 2022 e 2023 1500 m e 3000 m short track, qui al Campaccio 10^ nel 2019, 15^ nel 2020 e 7^ nel 2023 e Federica Del Buono (CS Carabinieri Sez Atl.), quest’anno in gran forma, come testimoniano i suoi recenti primati personali sulle distanze di 3000 m, 5000 m e 10000 m. Anche Federica ha all’attivo le partecipazioni al Campaccio nel 2015 (7^) e nel 2023 (14^).

Per tutti

Come sempre, dedizione ai più piccoli, il futuro dell’atletica, così come agli atleti delle fasce d’età Master, oltre naturalmente agli ‘Internazionali’. Sono ben 16 gare nel programma del 6 gennaio (www.campaccio.it/programma): dalle ore 9.00 fino alle 15.40, circa 2mila atleti sogneranno di correre e vincere sui mitici prati intorno allo Stadio Angelo Alberti di San Giorgio su Legnano. Il 5 gennaio sarà un “aperitivo” di Campaccio con prove benefiche e inclusive di corsa e Nordic Walking aperte a tutti.

Athletics for a better world, il piano di sostenibilità

A partire da questa edizione, lo storico Campaccio ha deciso di mettere a sistema le numerose azioni di responsabilità sociale realizzate nel corso degli anni, facendo evolvere il proprio impegno verso la formalizzazione di un vero e proprio Piano di Sostenibilità, in compliance con quanto previsto dalla Strategia di Sostenibilità della Federazione Mondiale di Atletica Leggera che, nel 2024, ha lanciato lo standard Athletic for a Better World.

Grazie ad un Comitato per la Sostenibilità, composto sia da persone interne all’organizzazione che da stakeholder esterni, il Campaccio misurerà i propri impatti sociali, economici ed ambientali riconducibili a 6 macro-tematiche ritenute fondamentali: Leadership per la sostenibilità; Produzione e consumo sostenibili; Cambiamento climatico e carbonio; Ambiente locale e qualità dell’aria; Uguaglianza globale; Diversità, accessibilità e benessere. L’intero processo è stato coordinato da CMA Creative Management Association Srl, società di consulenza specializzata nella sostenibilità delle organizzazioni sportive. Tra i vari attori rappresentati nel Comitato, di indispensabile rilevanza è stato il contributo dell’Amministrazione Comunale, che da sempre supporta l’organizzazione dell’evento e che con grande entusiasmo e partecipazione ha voluto prendere parte a questo nuovo capitolo

I Testimonial per la sostenibilità

Per amplificare la diffusione degli obiettivi di sostenibilità e coinvolgere il maggior numero di persone nelle attività, sono stati individuati dei Testimonial per la sostenibilità, con il compito di agire da “ponte” tra il Comitato organizzatore e i vari stakeholder, con particolare riferimento agli atleti, ai partecipanti e agli appassionati che a qualsiasi titolo entrano in contatto con il Campaccio. Due dei tre testimonial sono stati già annunciati sugli account social dell’evento. Stiamo parlando di Daisy Osakue, primatista italiana di lancio del disco e finalista olimpica, il fil rouge con il Campaccio racconta anche del gigante discobolo Adolfo Consolini quale ‘mossiere’ al Campaccio nella prima edizione del 1957. Altro testimonial Valerio Vermiglio, ex capitano della nazionale di volley ed argento olimpico ad Atene 2004, oggi sportivo impegnato nella sostenibilità. Il terzo testimonial sarà svelato durante la conferenza stampa di presentazione del Campaccio.

I Partner dedicati

Il compito principale di supportare l’organizzazione nello sviluppo di alcuni dei punti operativi previsti dal Piano di Sostenibilità è stato condiviso con partner dedicati specificatamente a queste attività come Gruppo CAP, 5R zerosprechi, Zero Waste Italy e POW Protect Our Winters.

Obiettivo “Silver event”

L’Athletics for a Better World Standard prevede 5 diverse tipologie di riconoscimento sulla base delle azioni documentate e del relativo punteggio assegnato: Platinum Event (108 points); Gold Event (96 points); Silver Event (84 points); Bronze Event (72 points); Recognized Event (40 points). Ad oggi, non esiste nessun evento di atletica leggera nazionale classificato come “Recognized Event” e, a livello internazionale, pochissimi eventi hanno ottenuto riconoscimenti più elevati. Con grande ambizione la volontà di Campaccio è quella di ottenere, già per l’edizione 2025, il riconoscimento come Bronze Event per poi puntare, entro il 2027, ad ottenere il riconoscimento Platinum.

On partner tecnico 68° Campaccio

L’azienda di calzature e abbigliamento premium sportivo svizzera entra nella grande famiglia del Campaccio, confermando un’impronta fortemente internazionale e una spinta di natura tecnica grazie a calzature dalle qualità tecniche all’avanguardia spesso ai piedi dei più grandi campioni dell’atletica. On condivide anche gli stessi ideali del Campaccio in tema di sostenibilità oltre ad impegnarsi a costruire un futuro equo e inclusivo, favorendo il progresso nella circolarità e nell’uso di materiali rinnovabili, cercando soluzioni più innovative con un impatto minore sull’ambiente immaginando così un futuro migliore e un impegno generale verso la responsabilità sociale e ambientale.

Tra i progetti di On, anche Right To Run, il programma di impegno sociale attraverso cui On, sostenendo Sport Senza Frontiere, difende il diritto di tutti e tutte all’attività fisica e sportiva.

Infine, il brand elvetico ha all’attivo anche una forte collaborazione con il Tuscany Camp, il training camp fondato in Toscana da Giuseppe Giambrone. ‘Run Fast and Dream On’ che supporta oltre 20 ragazzi (e ragazze), aspiranti o già campioni affermati, nell’inseguimento del sogno di realizzare grandi traguardi e risultati. Fanno parte del Tuscany Camp da tanti anni grandi nomi quali il neoprimatista italiano di maratona Yohanes Chiappinelli, l’ugandese Oscar Chelimo (bronzo mondiale 2022), il burundese Oliver Irabaruta, il tunisino Mohamed Amin Jhinaoui e diversi altri.

Programma gare

Domenica 5 gennaio - Le emozioni cominciano domenica 5 gennaio 2025 quando, alle ore 10.00, si svolgerà “Corri coi campioni”, la Charity Run 5km, aperta a tutti da 0 a “molti” anni con la possibilità di correre fianco a fianco con alcuni protagonisti del Campaccio internazionale. Alle ore 10.45 circa avrà il via il “4° Nordic Walking Sangiorgese 5k powered by LTC”, una camminata non competitiva aperta a tutti alla quale seguirà “Il Chilometro Inclusivo”, manifestazione su circuito di un chilometro dedicata ai ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali. Nel 2024, Il Chilometro inclusivo è stato inserito tra le gare di apertura dell'evento “After Campaccio” e ha visto circa dieci ragazzi con i rispettivi allenatori ed educatori mettersi in gioco sul percorso del Campaccio.

Lunedì 6 gennaio, mattino - Il Campaccio, nella sua versione classica, sarà, come da tradizione, lunedì 6 gennaio 2025 quando si disputeranno le gare Master, Giovanili e Internazionali. I primi a partire saranno gli atleti SM35, SM40 e SM45 alle ore 9.00, seguiranno gli SM50 e SM55 alle 9.30, gli SM60 e oltre alle 10.10. La mattinata degli atleti master si chiude con le donne, da SF35 e oltre che avranno il via alle 10.50. In tutte le categorie sono inseriti anche gli atleti in possesso di Runcard.

Al termine delle categorie master, si sfideranno le Ragazze (11.30), i Ragazzi (11.40), le Cadette (11.50), i Cadetti (12.05), gli Esordienti M/F (12.20), le Allieve (12.30) e gli Allievi (13.00).

Lunedì 6 gennaio, pomeriggio - Il pomeriggio sarà aperto dai Jun M internaz. (13.25) cui seguiranno le gare più attese, quelle dei grandi campioni Jun/Pro/Sen F internaz. (14.05) Sen/Pro M Internaz. che avrà il via alle 14.35. Chiuderanno le gare il Cross Corto JPS F e M, rispettivamente con start alle 15.20 e 15.40.

Terzo tempo – Domenica 12 gennaio, a partire dalle 9.30, si svolgeranno i Campionati Regionali CSI Lombardia (tutte le categorie, gare Open per tesserati FIDAL).

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte e dovranno pervenire alla società organizzatrice non oltre il giorno 31 dicembre 2024 tramite le seguenti modalità:

- Online, tramite il sito - CLICCA QUI;

- Inviando una e-mail all’indirizzo campaccio@evodata.it indicando: nome, cognome, società numero tessera Fidal, anno di nascita e codice società, oltre alla prova di avvenuto pagamento.

Le iscrizioni di gruppi dovranno avvenire secondo le seguenti modalità:

- Online, tramite il sito - CLICCA QUI, attraverso apposita procedura di aggiunta di atleti nel processo di iscrizione;

- Inviando il file excel scaricabile qui a campaccio@evodata.it unitamente a copia del bonifico per il saldo iscrizioni.

Modalità di pagamento:

- Bonifico Bancario: a IBAN IT40L0840433720000000303068 della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate intestato a Unione Sportiva Sangiorgese, inserendo come causale “Iscrizione 67° Campaccio” e proprio Nome e Cognome;

- Carta di credito: seguendo le procedure previste su endu.net

Altri interventi, hanno detto:

Vicepresidente CONI Carola Francesca Mangiarotti: “Porto i saluti di Marco Riva, sono felice di entrare a far parte di questo mondo, da ex atleta, della scherma, e riconosco il valore che hanno i grandi sforzi organizzativi, frutto di un lavoro di concerto che vede coinvolto il Sindaco di un piccolo Comune. Per ottenere questi risultati serve passione e credere nel fare qualcosa per lo sport per i giovani. Faccio i miei complimenti a tutti e vi esorto a continuare così, sacrificio e passione stanno portando grandissimi risultati”.

Linda Casalini, Comitato Italiano Paralimpico: “Nell’edizione del Campaccio che si avvicina, ci sarà l’apertura alla partecipazione agli atleti paralimpici, si tratta di una ufficializzazione di una pratica già attiva negli anni scorsi ma poter accedere ufficialmente ad una gara così prestigiosa è davvero importante. Avremo al via i nostri migliori atleti, grazie per lo spazio che ci avete riservato”.

Gianluigi Bertelli LTC Group: “Potenza, energia, sacrificio, tutti valori che rientrano nello spirito della nostra azienda che produce nuclei magnetici per generare trasformatori elettrici. Sono oltre 40 anni che abbiamo trovato il connubio di energie per ottimizzare le nostre risorse contribuendo al Campaccio ma non solo, anche molte altre attività di US Sangiorgese. Nella giornata del 5 ci saranno anche le gare di Nordic Walking. Auguro a tutti una magnifica riuscita dell’evento”

Carlotta Romeo, Marketing Manager On Italia: “Siamo orgogliosi di essere qui, Campaccio è una straordinaria vetrina per On che ha la mission di voler rivoluzionare la sensazione che si prova quando si corre. Ci siamo impegnati nel Tuscany Camp, un hub di 26 atleti che si allenano e convivono nel senese e che sono stati e saranno protagonisti del Campaccio. Come On saremo presenti anche con lo stand di prova scarpe, a disposizione di tutti gli atleti. Infine, con Campaccio, On si apre al primo progetto Right To Run italiano grazie alla collaborazione con Sport Senza Frontiere”.

Elena Giliberti Direttore Generlale Sport Senza Frontiere : “Ringrazio On e voi tutti, per noi è una grande esperienza poter portare lo sport nelle periferie, all’interno delle famiglie che non possono affrontare la spesa di un’attività sportiva per i propri figli così come nelle carceri. I nostri progetti sono un vero frutto dell’inclusione, strumento di rieducazione”.

Andrea Bosio, MAPEI: “Porto i saluti dei nostri AD, come MAPEI siamo da sempre coinvolti nello sport, partner del mondiale di ciclismo, proprietari del Sassuolo Calcio, svolgiamo analisi sugli sportivi e facciamo ricerca dal 1996. Con il Campaccio ci immergiamo in un contesto diverso e siamo felicissimi, siamo onorati di essere qui per contribuire a creare un progetto che dia spazio ai giovani.”

Luca Barzaghi, Presidente Fidal Lombardia: “E’ un onore essere qui, da presidente regionale è un vanto poter avere una manifestazione di questo livello nel territorio, siamo soddisfatti delle eccellenze che sono passate e continuano a passare sui circuiti come quello del Campaccio e della 5 Mulini. Questa gara che è davvero completa poiché accoglie tutte le categorie master e anche lo sport paralimpico. Auguro a tutti un buon lavoro, appuntamento al 6 gennaio”.

Walter Cecchin, Assessore allo Sport del Comune di San Giorgio su Legnano: “Grazie per l’ospitalità di Why Run in questa bellissima location. US Sangiorgese coordina lo sport di 700 ragazzi su tante discipline, con un grande centro sportivo nonostante la pista abbia bisogno di essere rinnovata. Vi aspettiamo il 5 e 6 gennaio”.

Matteo Esposito CMA: “E’ un onore far parte di questa squadra, quella della sostenibilità, una sfida complessa che richiede investimenti di risorse economiche e di personale per avere un effetto concreto. In collaborazione con US Sangiorgese, abbiamo trasformato in concrete alcune idee partendo da un comitato di sostenibilità che coopera con US Sangiorgese, il Comune, i volontari ed i partner per definire gli obiettivi e realizzarli. Infine, abbiamo coinvolto alcuni atleti per creare un impatto positivo e coinvolgente.”

Valerio Bernabò: CMA “E’ un piacere ed un onore collaborare con la famiglia del Camapccio. World Athletics vuole diventare la federazione sportiva internazionale leader nella sostenibilità di eventi sportivi di alto livello. Tutti dobbiamo essere parte attiva, fare nostro il supporto del percorso normativo, anche se Campaccio ha già iniziato un percorso nelle scorse edizioni che già intercetta 13 dei 17 obiettivi dell’agenda 2030. Il nostro compito è formalizzare al meglio questo programma”.

Daisy Osakue: “E’ un onore far parte del Campaccio, sono stata attirata dall’idea di essere un testimonial fuori dagli schemi, così come dalla richiesta di impegno da parte di World Athletics, per questo ho partecipato con entusiasmo. Non vedo l’ora di poter contribuire alla riuscita del Campaccio”.

Valerio Vermiglio: “Da atleta ho voglia di vivere lo sport come divertimento e competizione, con il progetto di collaborazione al Campaccio e son lo spirito del campione sportivo, mi metto in gioco e darò il massimo per contribuire al tema della sostenibilità. Parteciperò anche da atleta al Campaccio per condividere i contenuti importanti di un grande evento”.

Franco Casero per Operazione Mato Grosso: “Grazie per lo spazio concesso per parlare di questa comunità dell’Ecuador che vive in condizioni di povertà, scarsa igiene ed enormi problematiche. Grazie all’ospedale creato e ai corsi di formazione, questa popolazione può trovare assistenza”.