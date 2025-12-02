Luca Pugliese e Andrea Serra, allenatori della Juniores Regionale, hanno guidato la squadra alla vittoria del campionato, conquistando la prestigiosa categoria Élite

La storia del Calcio Canegrate continua a brillare grazie a risultati concreti e a un vivaio che sa formare non solo giocatori, ma anche istruttori di valore.

Premiato il Calcio Canegrate per talenti e traguardi raggiunti

La società si conferma un’eccellenza del territorio: tra i riconoscimenti più recenti, spiccano i successi ottenuti da tre tecnici cresciuti nel nostro ambiente e oggi protagonisti in categorie di rilievo, che sono stati premiati dal Comune di Canegrate per meriti sportivi.

Luca Pugliese e Andrea Serra, allenatori della Juniores Regionale, hanno guidato la squadra alla vittoria del campionato, conquistando la prestigiosa categoria Élite. Il loro percorso è stato così solido e apprezzato che oggi sono alla guida della prima squadra del Settimo Milanese, a conferma della qualità del lavoro svolto al Canegrate.

Il traguardo raggiunto da Fabio Guglielmi

A brillare è anche Fabio Guglielmi, che ha vinto i playoff della categoria Allievi Regionali e ha portato la squadra all’accesso agli Allievi Élite. Un traguardo che oggi prosegue con il gruppo 2009, impegnato nella categoria conquistata proprio grazie al suo lavoro con i 2007.

Questi successi non sono solo premi individuali, ma il segno tangibile di una società strutturata, competente e in crescita, che sa valorizzare i propri istruttori e farli crescere, anno dopo anno.

Calcio Canegrate è, a tutti gli effetti, un punto di riferimento per chi crede nella formazione, nei valori dello sport e nella costruzione di percorsi vincenti.