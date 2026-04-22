Podio per le ragazze della Perseverant

Riprendono le gare a squadre per le competizioni Regionali GAF Silver di Ginnastica Artistica e la società Ginnastica Perseverant ASD Legnano coglie un bellissimo podio

La gara

Bravissime le ginnaste nella categoria LE3 base allenate dai tecnici Silvia Ferro e Genny Evolini che si piazzano sul terzo gradino del podio nella gara disputata a Cassano D’Adda. La squadra 1 delle ginnaste Giada Carrara, Valentina La Ragione, Beatrice Mietto, Federica Morandi, Giada Barlocco e Giulia Guido, conferma cosi la buona prestazione della prima prova ed ottiene un bellissimo e meritatissimo podio.

La squadra 2 composta dalle ginnaste Anita Barengo, Olivia Bianchi, Martina Caccia, Benedetta Castelli e Camilla Brumana si piazza all’ottavo posto disputando comunque una buona gara.

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Le altre trasferte

Per il livello LC3 Avanzato la competizione si è svolta a Ghedi dove per Perseverant ha gareggiato la squadra allieve composta dalle ginnaste Noemi Benetti, Anita de Bernardi, Ginevra Martino, Elisa Rega e Aicha Hedda. Le ginnaste allunate dai tecnici Alice Seveso, Elena Colombo e Elisa Santangelo si sono piazzate al nono posto dimostrando di avere margini di miglioramento che sicuramente nelle prossime competizioni potranno dimostrare.

Per il campionato a squadre Giovanissime che si è disputato a Mortara Perseverant è scesa in campo gara con due squadre allenate dai tecnici Valeria Milotta, Francesca Crespi, Noa Villa ed Elisa Santangelo.

La squadra 1 composta dalle ginnaste Esmeralda Bani, Gaia Bianchi, Micol Grassi e Marinella Emma Porolini si sono piazzate al 19esimo posto. La squadra 2 composta dalle ginnaste Ginevra Distefano, Sharon Kalaj, Camilla Petra Merlotti e Zoe Orlando si piazzano al 18esimo posto. Tanti complimenti alle giovanissime ginnaste che iniziano ad affrontare le loro prime competizioni con entusiasmo e determinazione.