Podi e grandi piazzamenti per Perseverant

Sotto la guida attenta e appassionata dei tecnici Genny Evolini e Francesca Crespi, la squadra ha saputo raccogliere i frutti di mesi di intenso lavoro in palestra, distinguendosi sia nelle classifiche generali sia nelle specialità individuali.

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Si è concluso con un bilancio assolutamente positivo il fine settimana di gare per le giovani atlete della Perseverant Legnano impegnate nel Campionato di Federazione, dove le ginnaste hanno dimostrato carattere, precisione e un’ottima preparazione tecnica. Sotto la guida attenta e appassionata dei tecnici Genny Evolini e Francesca Crespi, la squadra ha saputo raccogliere i frutti di mesi di intenso lavoro in palestra, distinguendosi sia nelle classifiche generali sia nelle specialità individuali.

Le gare

Ad aprire le danze nella categoria Allieve Gold 3B è stato l’ottimo posizionamento di squadra composta da Sally Cassano, Margherita Moro, Silvia Donini, Aicha Hedda e Arianna Stepanenco, che ha permesso di accedere alla zona tecnica.

I podi individuali sono arrivati dalle ginnaste junior e senior.

Spicca la prestazione di Camilla Brumana, che ha conquistato una straordinaria medaglia di bronzo nella classifica generale (3a) e una splendida medaglia d’argento al corpo libero (2a). Nella stessa categoria si registrano i buoni piazzamenti di Olivia Bianchi, Anita

Barengo e Emma Cremonesi.

Giada Barlocco ha brillato conquistando il 3° posto assoluto al corpo libero, chiudendo contestualmente con un eccellente 7° posto nella classifica generale.

Giada Carrara conquista un 2° posto al corpo libero, le compagne Giulia Guido e Valentina La Ragione e Martina Caccia ottengono ottimi piazzamenti.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle allenatrici Evolini e Crespi: