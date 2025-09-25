La stagione delle giovanili del Rho Baseball si conferma di alto livello, con risultati significativi sia per l’U15 che per l’U18.

Playoff per le giovanili del Rho baseball

Dopo il percorso positivo dell’U15, che si è fermata a una sola vittoria dalla Final Four nazionale, eliminata al terzo turno dal BE Nettuno (bilancio finale: 15 vittorie e solo 2 sconfitte per i “ragazzini terribili” del Rho nel Campionato), ora l’attenzione si sposta sull’U18.

Sabato scorso, gli atleti dell’U18 hanno affrontato la prima partita dei playoff contro Piacenza.

La squadra ha mostrato grande solidità difensiva, senza commettere errori, ma ha faticato in attacco: le mazze non sono riuscite a produrre punti nei momenti chiave, lasciando diversi corridori in base. Il risultato finale ha visto il Rho sconfitto per 4 a 1.

La seconda partita contro Boves

Nella seconda partita, contro Boves, la squadra ha cambiato marcia: il monte di lancio si è confermato affidabile e l’attacco ha iniziato a produrre valide con continuità. Il Rho ha così vinto con autorità per 8 a 1, guadagnandosi l’accesso all’ultimo turno nazionale che mette in palio il pass per la Final Four. Sabato prossimo la sfida sarà a Parma, contro La Crocetta e San Martino.

Per quanto riguarda l’U12, la squadra è impegnata nella Coppa Lombardia. Dopo la vittoria per 12 a 4 contro Brescia, questa settimana i giovani atleti scenderanno in campo contro i Braves.