Domenica 11 maggio lo sport a Legnano ha il sorriso largo e il cuore azzurro: quello della maglia tecnica e del cielo terso che, sfidando previsioni meteo poco promottenti, ha accolto la StraLegnanese 2025.

Più di mille partecipanti all'edizione 2025 della Stralegnanese

Organizzata dalla storica U.S. Legnanese 1913 sotto la regia del presidente Luca Roveda, questa corsa è diventata ormai una prova imperdibile per la città del Palio - che andrà in scena proprio alla fine di questo mese, ndr. Una manifestazione cui i legnanesi tengono molto, con partenza e arrivo in Largo Tosi attraverso i punti piu’iconici ed emblematici di Legnano – ilCastello e la statua dell’Alberto da Giussano, solo per citarne un paio.

Un evento che quest’anno ha avuto tre parole chiave: azzurro, mamma e divertimento. Azzurro, il colore protagonista, non solo simbolo di una giornata limpida, accesa dal sole e dal calore degli oltre 1000 partecipanti e 100 bambini al via, ma anche dalla speciale maglia tecnica consegnata ai primi mille iscritti.

Mamma, perché la corsa si è svolta proprio nella giornata della festa della mamma, cui è stata riservata una promo speciale per iscriversi alla prova insieme ai propri figli. E infine, divertimento, quello vero, autentico, di chi ha camminato o corso in una Legnano senza traffico, trasformata per una mattinata in un parco giochi urbano dove stare insieme e godersi la città.

Un evento di questa portata non si costruisce da soli

Fondamentale il supporto dell’amministrazione comunale, con il sindaco Lorenzo Radice presente al via che ha voluto ringraziare Luca Roveda e l’intera U.S. Legnanese 1913 “per regalare alla città un momento di sport, allegria e spensieratezza”, sottolineando inoltre l’energia dei tanti volontari all’opera fin dalle 5.30 del mattino.

Determinante il sostegno del Gruppo Allianz con Allianz Bank e Allianz Next rappresentate dall’Area Manager Giovanni Grittini e dal Business Manager Marcello Montalbano, a rafforzare cosi’ un legame ormai consolidato con la U.S. Legnanese 1913: non solo partner della StraLegnasese diurna, ma anche della StraLegnanese by Night – un sodalizio nato per creare eventi che coinvolgano davvero tutta la città, facilitando cosi’occasioni di incontro, condivisione e divertimento.

Domenico Ditto, amministratore unico di Società Elettrica italiana srl – Soevis, tiene a battesimo la neonata collaborazione con la U.S. Legnanese 1913 proprio in occasione della StraLegnanese 2025: da lui, non solo l’augurio che questa sia la prima di tante manifestazioni organizzate insieme, ma anche un augurio speciale alle mamme – per loro, come ha ricordato anche Marcello Barone, responsabile comunicazione Soevis, una borraccia personalizzata e una shopper con un simpatico cadeau.

Accanto allo sport, anche cultura e formazione: continua infatti il legame con gli Istituti Olga Fiorini di Busto Arsizio, rappresentati per l’ccasione da Aurora Vergine, portavoce anche dei saluti della direttrice Cinzia Ghisellini.

Il sostegno sportivo all'evento

E, sul fronte sportivo, cruciali il sostegno di GB Ambrosoli SpA che ha sostenuto l’evento con una nuova linea di prodotti dedicata proprio a chi pratica sport – e per questo motivo Carlo Calloni, Sales Manager della realtà comasca, ha promesso che prima o poi si presenterà sulla linea di partenza della StraLegnanese; e il fisioterapista Nicolo’ Colombo coi suoi massaggi pre e post evento agli iscritti.

E ancora, tra gli amici e partner della U.S. Legnanese 1913 impegnati nelle premiazioni, Mauro Colombo, fondatore e amministratore di CD Elettrica; Antonella Testa, responsabile amministrativa di Profilati Lonatesi; e Famiglia Legnanese con il presidente Gianfranco Bononi e il ragiu’, Giuseppe Colombo.

Numeri, volti e colori della città

Oltre 1000 i partenti, più un centinaio di bambini - chi con i genitori, chi con le maestre; e, a questo proposito, applauso per la Scuola Materna Caterina Monti Roveda, terza classificata nella graduatoria dei gruppi più numerosi con ben 21 iscritti.

Lungo il tracciato, tra Castello, Comune e Alberto da Giussano, spazio a runner agguerriti, atleti piu’ tranquilli, famiglie sorridenti, ma anche a supereroi del calibro di Flash e Catwoman, tutti immortalati dai fotografi guidati da Beppe Fierro e dalle suggestive riprese aree tramite drone guidato da Vittorio Crespi.

E’ la voce di Daniele Bonesini, speaker ufficiale della manifestazione, ad annunciare le migliori prestazioni sulle due distanze, al femminile e al maschile:

5k FEMMINILE:

Maria Cecilia d’Andrea – 20:53

Vanessa Rosselli – 21:46

Alice Fusco – 22:07

5K MASCHILE:

Lorenzo Pastori, Runners Legnano – 17:46

Marco Bellucco – Sport Santo Stefano – 18:02

Giacomo Salmoiraghi – Missulteam Como – 18:34

10k FEMMINILE:

Kristina Franz, Pomini LRM – 40:30

Martina Pancaldi – 46:07

Ilaria Rutigliano, U.S. Legnanese 1913 – 48:34

10K MASCHILE:

Luca Venier, Runners Legnano – 34:44 (secondo alla StraLegnanese del Centenario nel 2024)

Lorenzo Olgiati, Runners Legnano – 35:31

Andrea Antonacci, DK Runners Milano – 35:54

Premiate anche la prima coppia mamma e figli al traguardo: mamma Anna con Samuele i piu’ veloci sul giro singolo; mamma Alessandra con Richi e Leonardo sul doppio giro di corsa. Il gruppo piu’ numeroso? L’Associazione Incontro APS di Cantalupo con ben 35 iscritti davanti ad Avisport (24) e alla già ricordata Scuola Materna Caterina Monti Roveda (21).

A fine evento il presindete U.S. Legnanese 1913, Luca Roveda, ha voluto ringraziare tutti, dagli sponsor alle autorità, dai volontari instancabili a ogni singolo partecipante. Con un ultimo invito, ironico e scanzonato: “Il prossimo appuntamento? A brevissimo...per dare una mano a smontare il percorso! E, naturalmente, al 12 settembre per una StraLegnanese by Night da sogno, con il Castello di Legnano che tornerà ad illuminarsi per noi.”