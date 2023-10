Piombino sbanca il Palaborsani: Knights sconfitti in casa

Sconfitta casalinga per i Knights di Legnano che cadono al Palaborsani contro Piombino per 60 a 75.

Piombino sbanca il Palaborsani

Turno infrasettimanale che non sorride a Legnano, contro una Piombino che si presenta al PalaBorsani incerottata e dopo aver giocato un overtime contro Brianza Casa Basket, ma comunque con grande temperamento. Cagnazzo recupera Azzaro in 48 ore e fa capire subito che non vuole saperne di alzare bandiera bianca anticipatamente.

Piombino gioca una gara di grande personalità, trascinata da Piccone e Berra: 24 punti il primo, 23 con 17 rimbalzi il secondo. Sempre decisivi nei momenti complessi della gara e bravi a generare parziali che, di fatto, tagliano le gambe ai padroni di casa.

Nel primo quarto la presenza di Sacchettini e Marino tiene in scia i Knights e dopo 10' il punteggio è sul 22-24.

A metà gara Legnano riesce a chiudere in vantaggio di 4 lunghezze, grazie soprattutto a Tommaso Marino e alle sue percentuali da tre punti. Il play della SAE Scientifica concluderà i match con 21 punti, frutto di un 7/11 da oltre l’arco e nel secondo periodo sono i suoi canestri e quelli di Sipala a permettere a Legnano di avanzare e mettere la testa avanti per 39-35.

Il terzo quarto, però, inizia a delineare gli equilibri che si vedranno fino alla fine della gara. Legnano fatica a trovare il fondo della retina, i terminali offensivi perdono costantemente fiducia e così si vedono pochi canestri. Piombino non solo rientra in partita, ma supera i Knights e mette piccoli ma continui parziali che condannano gli uomini di coach Piazza.

Al 30' il punteggio è sul 52-57.

Turel mostra tutta la sua qualità offensiva, Berra spadroneggia nel pitturato e, ovviamente, Piccone continua a gestire in modo egregio ogni singolo possesso. I padroni di casa restano fissi a quota 52 punti per circa 7 minuti, come se si trattasse di una maledizione, e solo una tripla dall’angolo di Planezio riesce a smuovere il tabellino. La musica, però, non cambia.

Vince Piombino 60-75, conquistando due punti complessi ma decisamente meritati.

Brutta prestazione di Legnano che non trova fluidità in attacco lasciandosi trasportare anche dal gioco frenetico di Piombino che, alla lunga, sfianca i Knights. La fortuna è avere subito un impegno sabato ad Omegna per cancellare questa serata, la sfortuna è avere una gara molto difficile sabato ad Omegna.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - SOLBAT PIOMBINO 60-75 (22-24, 17-11, 13-22, 8-18)

SAE Scientifica Legnano: Tommaso Marino 21 (0/0, 7/11), Marco Planezio 12 (2/8, 2/5), Andrea Sipala 10 (5/8, 0/3), Michael Sacchettini 6 (2/7, 0/1), Alberto Fragonara 5 (1/4, 1/3), Enrico Maria Gobbato 2 (1/5, 0/2), Juan Marcos Casini 2 (1/1, 0/5), Maurizio Ghigo 2 (1/3, 0/2), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 4 - Rimbalzi: 33 9 + 24 (Andrea Sipala 9) - Assist: 13 (Tommaso Marino 4)

Solbat Piombino: Lautaro Berra 25 (11/21, 1/1), Fabrizio Piccone 24 (5/12, 4/6), Mirco Turel 14 (2/6, 3/7), Zdravko Okiljevic 4 (2/2, 0/0), Stefano Longo 3 (1/2, 0/2), Gian Paolo Almansi 3 (0/1, 1/3), Carlo Cappelletti 2 (1/4, 0/1), Francesco D'Antonio 0 (0/0, 0/0), Marco Sparapani 0 (0/0, 0/0), Jacopo Biagetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 9 - Rimbalzi: 41 10 + 31 (Lautaro Berra 17) - Assist: 15 (Fabrizio Piccone 6)