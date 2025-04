Il Settore Squadre Nazionali 3x3 in occasione del raduno della Nazionale Open maschile e della Nazionale Under 23 maschile ha convocato anche l'atleta dei Knights di Legnano, Pietro Agostini.

Pietro Agostini dei Knights convocato in nazionale 3X3

Il 3 contro 3 è, dall'edizione di Parigi dei giochi, tra le discipline olimpiche e che il raggiungimento della nazionale passa attraverso un ranking nazionale che si stila in base ai tornei estivi.

Pietro Agostini è uno dei giocatori che in estate partecipa molto spesso a tornei nel corso della off-season

Agostini Pietro 1999 SAE Scientifica Legnano

Airaghi Matteo 1996 Virtus Matera Group 2016

Bonavida Giacomo 2001 Syneto Basket Iseo

D'Ambrosio Angelilo Michele 1998 Vifermeca Olimpia Castello 2010

Fumagalli Carlo 1996 Rimadesio Desio

Leardini Giacomo 1999 Elachem Vigevano

Lovato Lorenzo 2001 Coelsanus Basket 7 Laghi

Masciarelli Dario 1998 Virtus Pallacanestro Imola

Peroni Michele 1994 Elachem Vigevano

Serpilli Michele 1999 Assigeco Casalpusterlengo

Valentini Andrea 1998 Virtus Gvm Roma 1960

Zucca Dario 1996 Basket Jesi Academy

A DISPOSIZIONE

Dell'Agnello Giacomo 1994 Gesteco Cividale Del Friuli

Donadio Lorenzo 2001 HDL Nardò

Gay Flavio 1998 Orasi Ravenna

Mascolo Bruno 1996 Nutribullet Treviso

Rashed Morgan 2002 Young Harris Basketball

Agostini raggiungerà Roma dopo la partita contro Imola di domenica 13/04 e parteciperà al raduno fino a martedì.

Insieme a lui altri ex Knights faranno parte di questa prima convocazione:

- Giacomo Leardini, Knights dal 2021 al 2023

- Michele Serpilli, Knights nell'ultimo anno di A2 nel 2018/2019

- Claudio Negri, ora allenatore della nazionale ma ex Knights nel 2019/2020

- Edoardo Gallazzi, ora vice allenatore ma ex Knights nel 2005/2006