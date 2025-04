Seconda bye week per i FROGS Legnano, in testa al Girone A dell’Italian Football League.

Frogs Legnano a riposo in Ifl

I neroargento riposano anche questo fine settimana, preparandosi alla fase più importante del campionato, che inizierà con l’impegnativa trasferta ad Ancona contro i Dolphins, sabato 12 aprile, secondi nel girone dopo aver battuto Parma. I FROGS mantengono la leadership del proprio girone, così come la prima posizione nel ranking generale definito dalla IFL Commission.

Nel frattempo, sono partiti i Campionati Flag Junior, che hanno già visto in campo l’Under 15 dei FROGS domenica 30 marzo al Velodromo Vigorelli per il primo Bowl della stagione. I ragazzi e le ragazze di Legnano hanno affrontato i compagni di girone Sirbons Cagliari e Maddogs Milano, padroni di casa, segnando una vittoria e una sconfitta.

La volta dell'under 13

Domenica 6 aprile sarà la volta dell’Under 13, che affronterà il primo Bowl a Torino affrontando gli ospitanti Giaguari e i Blitz Cirié. Gli appuntamenti successivi saranno, per l’Under 15 in casa a Legnano il 13 aprile e in trasferta a Cagliari l’11 maggio, e per l’Under 13 il 4 maggio a Legnano e il 17 maggio a Ciriè (TO).

Il Flag Football è la versione senza contatto del Football americano, e che sarà sport olimpico ai Giochi di Los Angeles 2028: nelle categorie giovanili si gioca 5 contro 5 in squadre miste, maschi e femmine insieme.

“Il Flag è diventato negli ultimi anni un movimento molto importante a livello internazionale e anche in Italia sta crescendo molto. Noi dal 2019, con la rifondazione della squadra e la creazione dei settori junior, ci abbiamo sempre creduto, come complemento al Tackle, nostra prima vocazione e sicuramente più spettacolare, e come disciplina di avvicinamento a questo sport, in particolare per i più giovani” – commenta Matteo Guarneri, responsabile settore giovanile dei FROGS Legnano. – “Il Football americano offre opportunità a tutti, e ai più giovani permette di crescere a livello motorio, atletico e personale, secondo i valori propri di questo sport, di impegno, spirito di squadra, disciplina, rispetto, collaborazione e lealtà. E soprattutto è uno sport divertente e, al di là dei risultati di esordio, di cui sono molto contento, vedere giocare i nostri ragazzi e le nostre ragazze, uniti e determinati fino all’ultimo, e uscire dal campo con il sorriso, è la soddisfazione più grande”.

I FROGS invitano perciò ragazzi e ragazze, dai 6 anni in su, a provare gratuitamente questo sport durante i periodi di allenamento delle categorie Junior, il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30, in via Amicizia a Legnano.