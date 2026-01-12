Partita insidiosa per i Knights che ospitano Lumezzane che sta vivendo un buon momento della stagione a livello di gioco, anche se non sempre confortato dai risultati. Per gli ospiti assenza importante di Ohenhen, Legnano al completo ma piena di piccoli fastidi fisici che hanno turbato la settimana.

Pessima Legnano con Lumezzane che perde in casa

Kekovic apre le marcature subito pareggiato da Stepanovic ma, mentre il canestro legnanese rimane un po’ un oasi nel deserto, i bresciani allungano con Sipala e Siberna fino al 4-11.

Stepanovic segna ancora, ma la LuxArm fugge nuovamente sul 6-15 con Legnano sembra decisamente imbrigliata su se stessa, un po’ confusa e poco efficace.

Stepanovic continua la sua gara in solitaria, segnando 10 dei 12 punti di Legnano del primo quarto, ma Lumezzane è più continua e dopo 10 minuti si trova sul 12-26.

De Capitani prova a suonare la carica con un paio di penetrazioni del ferro che danno coraggio a Legnano; Siberna tiene le distanze sul 20-30, ma adesso la SAE Scientifica Soevis sembra avere preso il ritmo partita.

Ancora De Capitani e per due volte Scali da tre portano Legnano sul 29-33; ci penseranno poi Quinti e Cizauskas a mettere i punti del 33-33, con il quarto che si chiuderà in sostanziale pareggio sul 38-40.

La seconda parte della partita

Anche l’inizio del terzo quarto non è positivo per Legnano che subisce subito un break di 3-10, che permette a Lumezzane di arrivare sul 41-50.

Ancora una volta, De Capitani della lunetta, Quinti con l’appoggio e Mastroianni con la schiacciata danno vigore a Legnano che riesce a controllare la fine del quarto e grazie a Mastroianni e Cizauskas lo chiude anche in vantaggio sul 57-53.

Ultima frazione in cui Knights mantengono un possesso pieno di vantaggio fino al 64-64 del 33’.

Gli ultimi 7’ sono un susseguirsi di cambio di leadership fino a minuti finali, dove la tripla di Stepanovic da un illusorio 79-78 a Legnano quando manca circa 1’30” alla fine.

Nel possesso successivo Hrstic segna i punti del 79-80 e, anche se manca un minuto tondo alla fine, questo sarà il risultato finale.

Pessima partita per Legnano che non trova mai veramente il proprio ritmo e la propria pallacanestro, lasciando a Lumezzane il controllo della gara ben oltre quello che i numeri dicono.

Una sconfitta negativa nel momento e nella maniera in cui è arrivata, cioè prima di due gare esterne complicatissime a Piazza Armerina e Montecatini.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO – LUXARM LUMEZZANE 79-80 (12-26, 26-14, 19-13, 22-27)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Arsenije Stepanovic 26 (8/12, 1/3), Francesco De Capitani 12 (2/2, 2/3), Andrea Quinti 11 (4/6, 0/0), Vytenis Cizauskas 10 (2/8, 0/3), Guido Scali 10 (1/4, 2/3), Mattia Mastroianni 4 (2/5, 0/3), Alessandro Riva 4 (1/4, 0/0), Francesco Oboe 2 (1/2, 0/1), Guglielmo Sodero 0 (0/2, 0/2), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/1), Andrea Calleri 0 (0/0, 0/0), Alex Nebuloni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 25 – Rimbalzi: 35 12 + 23 (Andrea Quinti 9) – Assist: 15 (Vytenis Cizauskas, Guglielmo Sodero 5)

LuxArm Lumezzane: Lazar Kekovic 15 (7/13, 0/3), Lorenzo Varaschin 13 (5/14, 0/0), Armin Hrstic 11 (4/6, 1/4), Giacomo Siberna 10 (2/3, 1/3), Luca Galassi 9 (1/3, 2/4), Yordany Angarica 9 (3/5, 1/1), Andrea Sipala 8 (2/3, 1/2), Francesco Deminicis 3 (0/0, 1/3), Niccolò Piccionne 2 (1/2, 0/0), Filippo Valle 0 (0/0, 0/0), Daniel Ohenhen 0 (0/0, 0/0), Luca Gelfi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 – Rimbalzi: 34 11 + 23 (Niccolò Piccionne 9) – Assist: 15 (Niccolò Piccionne 4)