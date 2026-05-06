Perseverant vola in finale

Nel ponte del primo maggio si sono svolte le gare di qualificazione per la finale nazionale, a Fermo presso la palestra del centro di preparazione olimpica di ginnastica artistica. Nella selezione Gold per Zona Tecnica hanno partecipato anche i ginnasti della Perseverant, strappando tre pass su tre per le finali di fine maggio.

I risultati

I tre ginnasti Gold, che hanno preso parte alla competizione sono gli allievi, Riccardo Gariboldi nella A3, Andrea Marinoni nella A2 e Sergio Ponzelletti nella A6.

I ragazzi hanno svolto delle buone prestazioni, che hanno permesso loro di entrare nella top 10 in ogni categoria aggiudicandosi l’accesso alla finale nazionale: Gariboldi è riuscito a confermarsi sul podio al secondo posto, Marinoni si è piazzato sesto e Ponzelletti nono.

L’allenatore, Riccardo Tosca, si è detto molto contento e fiero dei suoi ragazzi che sono riusciti in una impresa non semplice, afferma inoltre che pur essendo stata un’ottima competizione, si può ancora pulire e migliorare qualche esercizio, e in questo modo sperare in posizioni migliori raggiungibili nella finale di Montevarchi.

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Un ottimo lavoro da parte dei ragazzi e da parte della società che li supporta ogni giorno in allenamento.

Rimane un solo impegno per i ragazzi del Gold Perseverant, il 23 e 24 maggio in Toscana a Montevarchi per provare ad eleggersi tra i migliori in Italia.