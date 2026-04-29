Perseverant Legnano brilla al Campionato regionale

Primo posto per le giovani allieve della società Perseverant ASD Legnano al Campionato regionale Allieve a squadre GAF – Livello LC Avanzato

La gara

Si è svolta a Treviglio la gara a squadre per il campionato Silver livello LC Avanzato e Perseverant è scesa sul campo di gara con la squadra Allieve allenata dai tecnici Silvia Ferro e Genny Evolini. Primo posto per le ginnaste Margherita Moro, Rajiyah Yahyaoui Confortino, Silvia Donini, Sally Cassano e Arianna Stepanenco.

Bravissime le ragazze che hanno ricevuto molti complimenti per una gara superlativa che le ha viste protagoniste nella competizione di Treviglio. Tanta soddisfazione in società per questo gruppo che con impegno e costanza si sta preparando al meglio in questa stagione agonistica affrontando tutte le competizioni consapevoli della propria forza e dando sempre il massimo per cercare di raggiungere il piazzamento migliore possibile.