Perseverant Asd sul podio alla prima gara di ginnastica

1^ prova regionale del campionato individuale gold jun/sen, disputato a Mortara, al Palamassucchi

Perseverant Legnano Asd sul podio alla prima gara individuale di ginnastica stagionale, andata in scena al Palamasucchi, il 9 e 10 ottobre 2021. E' stata Elena Colombo ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo nella specialità Trave.

Perseverant Legnano Asd sul podio alla prima gara di ginnastica stagionale

Nei due giorni in cui si sono disputate le gare, le ginnaste della società Perseverant Elena Colombo, Camilla Giani Margi, Giorgia Toia e Noa Villa si sono confrontate con le migliori atlete della Lombardia, ottenendo buoni piazzamenti nelle varie specialità. Nelle classifiche all'aruond Elena si piazza al 5^ posto, Noa 8^, Camilla 9^, Giorgia 11^. Classifiche complete in www.fgilombardia.it.

Le aspettative per il futuro della società

I tecnici Rita Peri e Mario Tesorio confidano in ulteriori passi avanti per la prossima gara da disputarsi a fine mese. "Le ragazze stanno lavorando con molto impegno per perfezionare e completare alcuni elementi che permetteranno di salire con il punteggio di base se eseguiti correttamente. In bocca al lupo per le prossime competizioni, si ringraziano sostenitori ed amici. Come al solito cuore testa e gamba".

Il mese scorso la scomparsa dello storico allenatore, Fabio Chiogna