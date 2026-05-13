Nelle gare di Carate Brianza e di Pavia ottime prestazioni e bei risultati per gli atleti e le atlete Perseverant

Perseverant ancora a podio nelle gare regionali GAM e GAF del 9 e del 10 maggio

Gli uomini

Nel weekend del 9 e 10 maggio, si è svolta a Carate Brianza la seconda prova regionale del campionato Silver individuale GAM, a cui ha partecipato anche la società Perseverant riuscendo a strappare ben tre podi.

Tutto il settore maschile silver si è visto impegnato in questa competizione, l’ultima prova regionale prima delle finali nazionali di fine giugno. I ginnasti allenati da Elena Colombo, hanno svolto una gara molto solida riuscendo a portare a casa tre podi in due categorie diverse; nella giornata di sabato 9, Nicolò Morrone si è aggiudicato il titolo di campione regionale nella categoria LB, mentre il giorno seguente David Renaud e Andrea Targa si sono piazzati rispettivamente al terzo e secondo posto nella categoria LC.

I restanti atleti dei livelli LB e LA Riccardo Dalle Fratte, Nebuloni Mattia, Teramo Thomas, Bani Francesco, Amati Jonathan, Colombo Matteo, Andrea Marcolongo e Ludovico Salsano hanno svolto una buona gara registrando buoni piazzamenti ed il tecnico Elena Colombo si ritiene molto soddisfatta.

Le donne

Per il settore femminile GAF le competizioni regionali si sono svolte a Pavia dove le ginnaste preparate dal tecnico Alice Seveso hanno gareggiato nella categoria LC3 Avanzato.

La ginnasta Allieva3 Noemi Benettisale sul podio al secondo posto mentre la ginnasta Junior2 Sofia Angelina Calestretti si piazza al sesto posto. Buona la prestazione delle ragazze che ora si prepareranno per le finali nazionali in programma a Rimini a fine Giugno.

Soddisfazioni per la società Perseverant, che in questa stagione sportiva sta registrando numerosi successi.