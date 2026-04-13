Per i Knights faticosa vittoria su Piacenza

La partita inizia bene per la SAE Scientifica Soevis che, con i punti del duo Stepanovic-Oboe, si porta subito 10-4, respingendo l’assalto di Bocconcelli. I liberi di Oboe e Scali danno a Legnano il +7, ma Giannone e Boccocelli in due azioni fanno 0-5 riportando il punteggio quasi in parità sul 13-11.

Legnano ha sempre un guizzo, ma Piacenza risponde con concretezza e il +8 del 24-16 firmato da Mastorianni, non dura fino alla fine del primo quarto, che si chiude sul 24-19 con il canestro di Beccari.

Il secondo periodo è carta copiativa del primo.

Piacenza fino al -1 del 24-23, Legnano che allunga di nuovo con la tripla di Pirovano e i primi punti di Bellini in biancorosso per il 31-25.

Legnano fa e disfa, con Bocconcelli a ringraziare per le triple del 31-30, mentre i Knights vanno a segno con Cizauskas e Oboe, per poi subire ancora da Abba. Il +7 biancorosso sfuma con Bocconcelli e Giannone che mettono i punti del 40-39, e dopo il pareggio sul 42-42, i liberi e la tripla di Sodero, allontanano Piacenza fino al 49-43 dell’intervallo.

All’inizio del terzo periodo il canestro di Stepanovic manda Legnano sul +8, ma Piacenza riesce di nuovo a rientrare fino al -2 del 52-50 con Bocconcelli e Korlatovic, rimanendo per tutto il quarto, al massimo, ad un possesso pieno di svantaggio.

Quarto che poi si chiude, dopo un altro +6 di Legnano sul 64-61.

Abba segna il 64-63 per la Bakery, ma questo sarà un po’ il canto del cigno per i piacentini.

Infatti i Knights mettono un lento ma concreto parziale, soprattutto con Oboe, di 6-0 e poi, dopo il centro di Bocconcelli, di 8-0 che porta il tabellone della Soevis Arena sul 78-65 con meno di 4 minuti alla fine.

Piacenza ci prova ancora con il gioco da tre punti di Giannone ma, Oboe ispira Scali e Stepanovic che segna in gancio, danno la sicurezza dei due punti ai Knights con la gara che poi si chiuderà 84-72.

Serviva una vittoria e la vittoria è arrivata per Legnano, anche se ora per concludere bene la regular season servirebbe una bella gara contro Desio nell’ultimo turno infrasettimanale di mercoledì 15 alla Soevis Arena, prima di preparare la trasferta a Capo D’Orlando e il derby con Treviglio.