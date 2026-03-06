Partiti i corsi dell’Auser per gli over 65: obiettivo è tenersi in forma

Sono partite le lezioni gratuite promosse dall'associazione per il benessere fisico, il plauso del sindaco

Partiti i corsi dell’Auser di Turbigo per gli over 65: obiettivo è stare in forma.

Partiti i corsi per gli over 65

Partiti i corsi per gli over 65 grazie all’Auser di Turbigo. Si tratta di lezione gratuite, che hanno avuto il via nei giorni scorsi, rivolte a portatori di patologie croniche. Tutti insieme, al centro sportivo Naviglio per scoprire i benefici e l’importanza di praticare questa attività fisica.

Le parole del sindaco

“Un’importante opportunità per la cittadinanza di svolgere esercizio, tenersi in forma e al tempo stesso socializzare – ha dichiarato il sindaco Fabrizio Allevi – L’iniziativa rientra nel programma realizzato nell’ambito delle politiche per l’invecchiamento attivo, promosso e finanziato da Regione Lombardia”.