Partecipazione record alla Cinque mulini per l’Atletica San Vittore Olona

Riscontrato il record assoluto di iscritti per l’Atleti U.S. San Vittore Olona alla 93^Edizione della Cinque Mulini che si terrà domenica 23 novembre.

Per la precisione si registra la cifra record di 64 iscritti in totale tra cui ben 52 del settore giovanile che simboleggiano il grandissimo lavoro fatto dagli istruttori e il grande attaccamento alla squadra, motivo di grande orgoglio.

“Dal giugno 2020, da quando abbiamo raccolto tra tante difficoltà la nostra società per la quale abbiamo sempre militato e militiamo come atleti (NDR Covid e una situazione di impianti sportivi all’epoca “complicate”), mai avremmo immaginato di ricevere tutto questo supporto e soprattutto siamo orgogliosi di aver fatto rinascere un senso di appartenenza ai colori della nostra “seconda famiglia” e di vicinanza alla storica Cinque Mulini, orgoglio del nostro paese. Ringraziamo di cuore tutti i nostri istruttori, dirigenti, i genitori che accompagneranno i tantissimi bambini a questa esperienza e tutta l’Unione Sportiva in particolare nelle figure del nostro Presidente Stefano Mortarino e il vice Luca Zaffaroni con il quale negli ultimi anni abbiamo realizzato diversi progetti insieme e stiamo sempre più crescendo”.