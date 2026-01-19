Seconda giornata del girone di ritorno e prima partita ufficiale tra le mura amiche per la Caronnese di Mister Ferri che ha ospitato questa domenica il Magenta.

Pareggio a reti inviolate fra Magenta e Caronnese

​Match difficile, con due formazioni dalle forti ambizioni, apparse paritarie in ogni settore sul rettangolo da gioco.

Poche le emozioni fuoriuscite dai 90 minuti di gioco: le formazioni hanno espresso un buon calcio ma le occasioni gol da raccontare alla fine sono risultate esigue.

La partita si apre con un Magenta particolarmente offensivo che presidia la tre quarti della Caronnese nei primi minuti di gioco senza colpo ferire.

La Caronnese prende le misure nei frangenti successivi: al 19’ Dilernia calcia dal vertice alto sinistro un tiro diagonale che si spegne sopra il sette della porta avversaria.

Il resto della prima frazione di gioco prosegue con continui batti e ribatti da una parte all’altra del campo del Comunale di Caronno Pertusella e il secondo tempo è di fatto la copia del primo.

La ripresa si apre con una bella punizione di Vitofrancesco che entra a centro area ma nessuno dei rossoblu presenti ne approfitta a dovere. Sono i padroni di casa ora a presidiare la metacampo avversaria ma reali opportunità gol non se ne vedono. Intorno al quarto d’ora si calcio d’angolo in piena mischia la palla entra in area magentina ma manca il guizzo finale determinante.

Al 32’ Confalonieri impegna alla respinta il numero uno rossoblu Colombo con un tiro dal limite.

Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale e le due squadre si dividono la posta in palio grazie ad un pallido 0-0.

Il tabellino della partita

TABELLINO CARONNESE-MAGENTA 0-0

CARONNESE: Colombo, Vitofrancesco, Dilernia (36′ st Terrini), Cannizzaro, Galletti, Sorrentino, Malvestio, Ortelli (27′ st Ghibellini.), Colombo, Corno (15′ st El Hilali), Di Quinzio. A disposizione: Caldarelli, Vaghi, Tumino, Cerreto, Bugno, Cappi All. Michele Ferri

MAGENTA: Tozzo, Santagostino (15′ st De Milato), Beretta, Vecchierelli (47′ st Mondoni), Fasoli, Piagni, Dugo, Perini, Romanini (27′ st Confalonieri), Furlan (38′ st Deda), Carugati (15′ st Baldaro). A disposizione: Macchi, Varano, Decio, Moscheo. All. Ganz

ARBITRO: Giammarco Raimondo DI Taranto

ASSISTENTI: Enrico Giordano di Lodi e Pietro Rubino di Cinisello Balsamo

RETI:

AMMONITI: Galletti (C), Terrini (C), Santagostino (M), Piagni (M), Confalonieri I(M)

ESPULSI:

RECUPERO: 0′ primo tempo, 5′ secondo tempo