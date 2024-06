Par Cinquepuntozero, la grande atletica arriva in paese

Par Cinquepuntozero, a Canegrate arriva la grande atletica.

Par Cinquepuntozero, tutti di corsa

Tutto pronto per l'arrivo a Canegrate della grande atletica: domani, 15 giugno 2024, è in programma la quarta edizione della Par Cinquepuntozero, organizzata come sempre dall'Atletica Par, che riempirà la serata con tantissimi podisti al via e soprattutto tanta gente sulle strade ad applaudirli. Un'edizione che sarà particolare: sì, perchè saranno assegnati i titoli regionali sulla distanza dei 5 km il che non solo sta favorendo la partecipazione di atleti e società da tutta la Lombardia, ma sta anche portando a Canegrate molti specialisti di grido della corsa su strada.

La gara

La gara si preannuncia elettrizzante: "Si profila un duello già visto nella prima edizione, quello fra Davide Copeta (Us San Rocchino) e Michele

Fontana (Atl.Vomano) che tre anni fa diedero vita a un’entusiasmante volata vinta dal primo - annunciano dalla società - Fontana vuole la rivincita, ma sono tanti i pretendenti al successo, come Luca Magri (La Recastello), Nicola Bonzi (Atl.Valle Brembana), Riccardo Mugnosso (Caivano Runners), Andrea Astolfi (Pro Patria) e Ahmed El Mazoury (Atl.Casone Noceto), reduce quest’ultimo da una grande frazione alla 24x1 Ora dell’ultimo weekend a Saronno. Non è da meno la prova femminile nella quale spicca la presenza di Valeria Roffin0 (FF.AA.), una delle grandi specialiste delle distanze brevi su strada, ma a sbarrarle la strada verso il successo ci saranno Francesca Durante (Atl.Casone Noceto), Francesca Malnati Manfredi

(Azzurra Garbagnate), Antonia Giancaspero (DK Runners), Federica Cozzi (Legnano Runners), Nicole Coppa (Bracco), Sara Gandolfi (Pro Sesto Atletica) e la 19enne Elisa Rovedatti (Atl.Valle Brembana).

Le info

Partenza da Via Fratelli Bandiera, di fronte all’Oratorio San Luigi. Le gare saranno a partenze sfalsate: alle 20 si svolgerà la prova femminile, alle 20.40 quella riservata agli uomini. Ci si può ancora iscrivere alla gara provvedendo direttamente ai banchi di segreteria in zona partenza, al costo di 15 euro. Premi per i primi 3 assoluti e di categoria, ma ci saranno anche speciali premi a squadre: verrà infatti stilata una classifica in base ai tempi dei primi 4 uomini e prime 3 donne. Ricordiamo i primati della gara, 14’20” del

marocchino Badr Jaafari e 16’19” di Giovanna Selva.

Per informazioni: https://www.atleticapar.it/cinquepuntozero/