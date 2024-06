Legnano Sprint & Jump: grande partecipazione durante le gare di atletica

Nella giornata di domenica 9 giugno il campo di atletica di via della Pace a Legnano ha accolto la seconda edizione della Legnano Sprint & Jump. Larghissimo il seguito alla giornata di gare.

Presenti all'evento oltre 65o iscritti

La collaborazione tra U.S. Legnanese 1913 e Atletica PAR è stata ben visibile nell’evento organizzato, evento dal larghissimo seguito, con circa 650 iscritti suddivisi tra le varie categorie. È stata anche la cornice giusta in cui portare a termine la quinta e ultima tappa del Trofeo Cesare Brambilla 2024, riservato alle categorie Ragazzi e Cadetti. Ritrovo alle 8.30 e inizio gare alle 9.30 per gli atleti delle categorie Ragazzi e Cadetti. Ritrovo invece alle 12.30 con prime prove alle 13.30 per gli Assoluti. Si è partiti in mattinata con le gare Ragazzi, con gare sui 60mt suddivise tra categoria maschile e femminile.

I risultati

Complimenti a Ilaria Patanè, che si aggiudica il primo posto con un tempo di 8.46. Nella maschile vince Tommaso Mattiazzo in 8.30. Si è passati poi al Salto in lungo femminile, vinto da Beatrice Taddeo con una prestazione di 4.38m, e al Vortex maschile, il cui 1° posto è andato a William Luccisano con 51.06. I Cadetti, mantenendo sempre la suddivisione tra maschi e femmine, ha visto prima le prove sugli 80mt. La sezione femminile è stata primeggiata da Giada Laura Talfani che ha completato in 10.12. Nella maschile vince invece Gabriele Saia con 9.58. Poi il Salto in alto femminile vinto da Olivia Cilimbini, atleta arrivata a 1.51, e il Lancio del peso maschile (4kg) vinto da Dario Fava con un lancio di 11.07.

Tante le prove superate

Le prove sui 1000 metri di entrambe le sezioni hanno chiuso le gare dedicate alla categoria Cadetti. La sezione femminile ha visto la vittoria di Silvia Boga, che ha chiuso il percorso in 3:03.69. Nel maschile ha vinto Paolo Giova Mangiagalli in 2:40.92. Arrivati ormai a mattinata inoltrata, con il folto pubblico sempre sugli spalti a creare il contorno perfetto alla mattinata di festa e competizione, è stata la volta delle competizioni parte della categoria Assoluti. Prove prima sui 100mt, con la sezione femminile vinta da Denise Rega con un tempo di 12.24. In quella maschile invece è Federico Pagani a salire sul primo gradino del podio con un tempo di 10.69. I 400 metri poi sono stati vinti rispettivamente da Kristina Priadko in 57.08 per la sezione femminile e da Stefano Mosca in 48.99 per quella maschile. Ultime prove sui 5000mt, la distanza maggiore compiuta in questa giornata di sport. Sezione femminile in cui il primo posto è stato assegnato a Sveva Parisi, autrice di un tempo pari a 18:23.86. Sezione maschile vinta poi da Francesco Alliegro in 14:28.96.

Ha chiuso la giornata il Lancio del peso. Categoria Allieve (3kg) vinta da Elisa Vigani con 10.94, per gli Allievi (5kg) vince Leonardo Ostinelli con 8.60. Sezione Donne (4kg) in cui è stata premiata l’unica atleta di categoria, Chiara Bassis, che chiude con 9.56. Juniores (6 kg) vinta da Gabriele Rossi con una prestazione di 13.84. A chiudere le prestazioni della disciplina e anche le competizioni di giornata la sezione Uomini (7.260 kg) vinta da Simone Bruno con un lancio di 14.02.

Il significato dell'iniziativa

Una bella giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione dei valori, quegli stessi principi su cui si fonda non solo la collaborazione tra le due importanti realtà del territorio locale, organizzatrici dell’evento, ma anche la loro più stretta attività. Un lavoro costante, con molti appuntamenti lungo tutta la stagione che accompagnano appassionati ed agonisti attraverso il percorso dello sport. Una grande iniziativa, accolta decisamente bene dal pubblico presente.