Par Cinquepuntozero, grande atletica di corsa in paese

Par Cinquepuntozero, grande successo per la corsa di Canegrate.

Par Cinquepuntozero, atleti in gran spolvero

Par Cinquepuntozero: un grande successo la corsa andata in scena sabato 15 giugno 2024 a Canegrate. Promossa dall'Atletica Par Canegrate, l'evento ha regalato grandi emozioni. E anche sconvolto ogni pronostico, tanto più quando come quest’anno la gara valeva quale Campionato Regionale sulla distanza dei 5 chilometri. La kermesse serale allestita nel centro del paese, tra due ali di gente entusiasta, si è confermata come una delle prove più importanti in questo genere di competizioni su strada, con i 5 km che ormai hanno fatto

breccia anche nella cultura podistica italiana, portando sulle strade del piccolo centro lombardo specialisti della strada come della pista.

I più veloci

La gara maschile (le due prove erano separate) ha visto prevalere l’ex azzurro dei 3000 siepi Giuseppe Gerratana (Aeronautica) che ha preso il largo già nelle prime battute per chiudere in 14’36”. Seconda piazza per Michele Fontana (Atl.Vomano) a 13”, terzo Gianluca Ferrato (Atl.Saluzzo) a 15”, fuori dal podio Nicola Bonzi (Atl.Valle Brembana) a 20” e Riccardo Mugnosso (Atl.Vis Nova Giussano) a 21”. In campo femminile prima un’altra ex azzurra su pista, Valeria Roffino (FF.AA.) che in 16’57” ha fatto il vuoto alle sue spalle con Nicole Coppa (Bracco Atl.) a 50”, Federica Cozzi (Runners Legnano) a 55” e Francesca Durante (Atl.Casone

Noceto) a 57”, le altre con distacchi superiori al minuto.

Questi i nuovi campioni regionali: Yuriy Shablakov (Pro Patria/AF), Giorgio Lorusso (Team A-Lombardia/JM), Matteo Pintus (Cus Insubria/PM), Nicola Bonzi (Atl. Valle Brembana/SM), Letizia Cavallaro (Cus Insubria/AF), Elisa Rovedatti (Atl. Valle Brembana/JF), Nicole Coppa (Bracco Atletica/PF), Federica Cozzi (Runners Legnano/SF).

I commenti

"Nel complesso sono stati oltre 300, fra le varie categorie, i concorrenti in gara in gara - commentano gli organizzatori della Par - La gara, oltre ad avere il sostegno del Comitato Regionale Lombardo e Provinciale di Milano, era nel calendario nazionale Fidal e ha goduto del supporto del Comune di Canegrate, oltre che di Enervit, Don Kenya Run e dei tanti sponsor e associazioni vicine alla corsa. Un appuntamento giovane ma già classico nel panorama podistico

milanese".