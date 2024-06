Perde il controllo dell'auto e si schianta sulle vetture in sosta: giovane in ospedale

Perde il controllo dell'auto e si schianta sulle altre vetture in sosta: protagonista una giovane finita in ospedale in codice giallo. E' successo nella notte tra sabato e domenica a Parabiago.

23enne perde il controllo del volante e poi si schianta sulle auto in sosta

Stava probabilmente rincasando dopo un sabato sera di festa e spensieratezza quando all'improvviso è rimasta coinvolta in un incidente piuttosto rocambolesco, la giovane che nella notte tra sabato e domenica scorsi, poco dopo l'1.30, a Parabiago, ha perso il controllo della propria auto schiantandosi su due auto in sosta e coricandosi poi sul fianco.

L'arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale a Legnano in codice giallo

Dopo lo schianto, la protagonista dell'incidente è uscita da sola dalla vettura ed è stata quindi soccorsa dalla Croce Bianca Legnano che l'ha trasportata all'ospedale di Legnano in codice giallo. Nessun altra persona è rimasta coinvolta nel sinistro. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Legnano, che hanno messo lo scenario in sicurezza, e i Carabinieri di Legnano, che hanno invece effettuato tutti i rilievi del caso.