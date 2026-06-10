Per la quarta stagione consecutiva, Paolo Piazza siederà sulla panchina dei Legnano Knights.

Paolo Piazza confermato coach dei Legnano Knights

La notizia non è del tutto una news, perchè la riconferma del coach di Lesmo era implicito nel raggiungimento diretto dei playoff.

La continuità è uno dei valori più importanti nello sport e il Legnano Basket ha scelto di proseguire nel solco tracciato negli ultimi anni. Una conferma che rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso iniziato nell’estate del 2023 e che, anno dopo anno, ha visto la squadra crescere, consolidarsi e tornare stabilmente nelle posizioni di vertice della Serie B Nazionale.

Nelle ultime tre stagioni Paolo Piazza ha guidato i Knights per 110 gare di regular season, ottenendo 64 vittorie e 46 sconfitte, con una percentuale di successi del 58,2%. In tre stagioni Piazza ha portato i Knights a disputare due volte i playoff, ottenendo un quinto e un secondo posto in regular season, oltre ad aver costruito un’identità riconoscibile fatta di intensità difensiva, organizzazione e valorizzazione del gruppo. Un percorso che ha convinto la società a proseguire senza esitazioni sulla strada intrapresa.

Una nuova sfida

La quarta stagione consecutiva rappresenterà ora una nuova sfida. Con una base tecnica consolidata, uno staff che lavora in perfetta sintonia con la società e un ambiente che ha ritrovato entusiasmo e ambizione, Legnano ripartirà ancora una volta da Paolo Piazza. Perché i risultati ottenuti negli ultimi anni raccontano una storia chiara: la crescita dei Knights passa anche dalla continuità del lavoro del proprio allenatore.