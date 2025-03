Non poteva finire meglio il campionato italiano di scherma tradizionale per la Versus di Legnano. Il suo portacolori Graziano Pacifico ha infatti conquistato a Milano l’Oro sia nella specialità del coltello sia in quella del bastone.

Pacifico domina nelle specialità di combattimenti ai Campionati italiani

A dir poco dominante la sua prestazione. L’allievo del Maestro Colombo ha infatti vinto tutti gli incontri di entrambi i gironi all’italiana, ben 4 di essi prima del limite per manifesta superiorità.

Pacifico non è nuovo a risultati simili. Lo scorso gennaio, nella tappa precedente dei campionati italiani, aveva infatti conquistato l’Oro nel coltello e l’Argento nel bastone. Era il suo ritorno alle gare dopo una parentesi che durava dall’ottobre 2019. Prima di questo lungo stop aveva già ottenuto diversi piazzamenti, comprese un paio di medaglie d’Oro, nei campionati italiani di queste discipline.

Le parole del maestro Colombo