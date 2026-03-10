Sono tante le medaglie che gli Arcieri del Roccolo di Canegrate hanno ottenuto in questo 2026 durante le prove indoor.

Ottimi risultati per la stagione Indoor degli Arcieri del Roccolo

CAMPIONATI EUROPEI INDOOR 2026 – Plovdiv BUL

Di Francesco e Borsani dominano la classifica al termine della gara di qualifica.

La squadra maschile composta da Borsani – Musolesi – Paoli conquista l’Argento Assoluti a squadre

Di Francesco Roberta conquista l’Argento Assoluti individuale nel femminile e la squadra composta da Di Francesco, Loredana Spera e Chiara Rebagliati realizza il nuovo Record Italiano Squadre Nazionali al termine della qualifica: con 1758 punti le tre azzurre hanno superato il primato di Valeeva, Lionetti e Tonetta (1741 pt) che resisteva dal 2008!

L’Italia vince il medagliere per Nazioni agli Europei Indoor conquistando ben 21 medaglie totali (11 ori, 4 argenti, 6 bronzi), più del doppio della seconda, la Turchia (4 ori, 4 argenti e 2 bronzi) e dell’Ucraina terza (3 ori, 1 argento e 5 bronzi)

CAMPIONATI ITALIANI INDOOR 2026 – Fiera Roma

Roberta Di Francesco – Fiamme Azzurre – Arcieri del Roccolo – Arco ricurvo femminile

– Campionessa Italiana Assoluti individuale

– Campionessa Italiana di classe Senior

Borsani Matteo – Fiamme Gialle – Arcieri del Roccolo – Arco ricurvo maschile

– Argento Assoluti individuale maschile

– Campione Italiano di Classe Senior

NOTA scontro finale assoluti per l’ORO perso SOLO allo shoot off contro Francesco Gregori – Marina Militare dopo una mattina interminabile di solo 10….

e una sfida veramente entusiasmante dei 2 arcieri fuoriclasse a suon di 10

Bonetti Alessia – Giorgia Cesarini – Roberta Di Francesco – Squadra Arco ricurvo femminile

– Campionesse Italiane Assoluti a squadre

– Argento di Classe Senior a squadre

Bianchi Mirko – Borsani Matteo – Mangerini Alessio – Squadra Arco ricurvo maschile

– Argento di classe Senior a squadre

– 4° posto finali assoluti a squadre

Settore Giovanile e non in gara

CAMPIONATI REGIONALI INDOOR 2026 – Arcieri del Roccolo

Arco Ricurvo

3° Assoluti individuali maschile – Mangerini Alessio

3° Assoluti a squadre maschile – Alfano Riccardo, Bianchi Mirko, Mangerini Alessio

Arco Compound

Laura Toaiari 2° Assoluti individuali femminile – 3° Campionato di classe