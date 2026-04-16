Ginnastica

Ottimi risultati per la Perseverant nei campionati GAF Silver

Le prestazioni delle squadre della società legananese

Ottimi risultati per la Perseverant nei campionati GAF Silver

Legnano · 16/04/2026 alle 16:43

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Prosegue la stagione agonistica di Ginnastica Artistica Femminile (GAF) per i campionati Silver della Perseverant ASD Legnano.

Ottimi risultati per la Perseverant nei campionati GAF Silver

Il 28 marzo a Daverio, sono scese in campo gara le ginnaste Junior2 Sofia Angelina Calestretti e la Junior1 Martina D’Anna per il livello LC3 Avanzato. Nella gara individuale le due atlete, allenate dai tecnici Alice Seveso, Elisa Santangelo ed Elena Colombo, si sono piazzate rispettivamente al 14° e al 23° posto.

Il 12 aprile a Paderno D’Ugano si è svolto invece il campionato a squadre. La società Perseverant ha schierato tre formazioni: LB3 Base, LB Base e LB Avanzato.

Il dettaglio dei piazzamenti

Nel livello LB3, le ginnaste Allieve Giorgia Calò, Viola Campo e Greta Mancabelli insieme alle Junior Marisa Angiulo, Elisa Codari e Ginevra Fiordi, allenate dal tecnico Samanta Pauselli, hanno ottenuto il 6° posto con le Junior e il 12° posto con le Allieve.

Per il livello LB Base sono scese in gara due squadre Allieve. La prima composta da Giorgia Albricci, Elena Ferrentino, Camilla Petra Merlotti, Zoe Orlando e Ginevra Distefano. La seconda da Alice Cucchetti, Greta Genovese, Gioia Francesca Irlandini, Giulia Ubertini e Martina Procopio. I tecnici Noa Villa ed Elisa Santangelo hanno espresso soddisfazione per l’approccio determinato e positivo delle ragazze, che lascia ben sperare per le prossime gare.

Nel livello LB Avanzato la squadra Allieve formata da Sofia Arienti, Sveva Chiarantano, Sofia Floriano e Tecla Garavaglia si è classificata al 7° posto. I tecnici Alice Seveso, Elena Colombo ed Elisa Santangelo hanno rilevato una buona crescita del gruppo, al suo esordio nella categoria per la stagione 2026

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