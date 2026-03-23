Ottimo risultato per i ginnasti della Società Ginnastica Perseverant ASD Legnano che salgono sul podio nel livello LC e LA.
Ottimi risultati per i ginnasti della Perseverant
Le squadre allenate dai tecnici Elena Colombo e Riccardo Tosca confermano l’ottimo momento stagionale conquistando il podio al secondo posto nel livello LA Allievi con i ginnasti Thomas Teramo, Matteo Colombo e Jonathan Amati.
Per il livello LC Open bravissimi Andrea Targa, David Renaud, Martin Moisiu, Alessandro Porcaro e Francesco Burul che salgono sul podio alla prima posizione.
Per i ginnasti del livello LB Allievi Francesco Bani, Riccardo Dalle Fratte e Mattia Nebuloni, al loro esordio nella categoria, si piazzano al nono posto comunque ben figurando per impegno e determinazione.
Soddisfazione anche per il giovanissimo Federico Di Giammarco che ha disputato il torneo Supergym dimostrando ottima preparazione meritando i complimenti della giuria tecnica.