Ottimi risultati degli arcieri Tre torri in vista dei Campionati Italiani

L’appuntamento della gara di casa degli Arcieri Tre Torri è andata molto bene: il “IV giovanile Tre Torri”, ospitato dalla Palestra delle Scuole Medie di piazza Donatori e Volontari del Sangue a Robecchetto con Induno, ha fatto segnare ottimi livelli di partecipazione e risultati.

Ottimi risultati degli arcieri Tre torri

La linea di tiro di Robecchetto con Induno è stata propizia per diversi giovani arcieri, che hanno consolidato la propria qualificazione ai Campionati Italiani Indoor 2024, che si terranno a Pordenone dal 15 al 18 febbraio. Spiccano, in particolare, il primo posto tra le allieve femminili arco olimpico di Marta Corini, che difenderà i colori della società cardanese anche sulla linea di tiro friulana. Con lei ci saranno anche Erika Baron, Lucrezia Buscarino e Delia Ferrari, che si sono qualificate come squadra: Delia ha strappato un'ottima seconda posizione sempre tra le junior, pur essendo un'allieva per ragioni di età.

Il periodo di buona forma dei giovani arcieri degli Arcieri Tre Torri è dimostrato anche dal secondo e terzo posto tra le allieve femminili rispettivamente di Giulia Guerrini e Lucrezia Buscarino. Primo e secondo posto anche tra i giovanissimi maschili arco olimpico per Giovanni Macchi e Riccardo Grataroli e primo e terzo posto tra le giovanissime femminili per Carlotta Clivio e Diana Gerardi. Tra le squadre arco olimpico, tra gli junior per gli Arcieri Tre Torri primo posto nel femminile (Corini, Ferrari, Baron) e secondo nel maschile (Imeri, Frizzi, Ganini), mentre tra gli allievi spicca l'oro nel femminile di Buscarino, Guerrini e Cavalieri.

I risultati con l'arco nudo

Passando all'arco nudo, troviamo il terzo posto di Marco Canelli tra i ragazzi maschili e il primo di Mathias Masci tra i giovanissimi. Mancava all'appello il piccolo astro nascente tra i giovani dell'arco compound della società cardanese, Samuele Barigozzi, che ritroveremo, invece, insieme a papà Marco, a difendere i colori bianco-blu sulla linea di tiro a Pordenone, così come Alessio Rudoni (arco nudo senior maschile), qualificato quinto in una delle categorie più combattute.