Ottima vittoria per Legnano in trasferta a Montecatini

Ottima vittoria per i Knights di Legnano che vincono con uno scarto di venti punti contro Montecatini, seconda in classifica.

La partenza porta la firma di Sodero che infila 3 triple quasi consecutive, che permettono ai Knights di pareggiare sul 9-9, dopo le iniziative di Vedovato, Jackson e Acunzo.

Lo show di Sodero, in realtà, continua per tutto il primo quarto quando, dopo i liberi del vantaggio di Scali, segna ancora da 3 e fa segnare Quinti per il 11-15, prima di mettere i punti del 14-20 e del 17-22, chiudendo con 16 punti personali nel 20-27 del 10’.

Riva riapre il secondo periodo, ma Acunzo e Vedovato accorciano sul 25-29.

Legnano cambia qualche difesa e manda fuori giri la Gema che fatica in attacco, contro la precisione della SAE Scientifica Soevis, che trova anche i punti dalla lunga di Mastroianni e del solito Sodero per il 30-37 del 14’.

Con il passare dei minuti Legnano prende sempre più coraggio e, anche se Montecatini arriva anche al -2 con Vedovato del 38-40, Oboe da 3 e dal libero come Cizauskas, riporta i Knights avanti sul 38-45, prima del suono della seconda sirena che fissa il 41-46.

La seconda parte della partita

All’inizio del terzo quarto Sodero continua ad essere caldo come una stufa e apre con le triple del 41-49 e del 41-52.

Legnano tira un’altra spallata alla partita con la tripla di Cizauskas e il suo canestro del 43-57 che al 23’ sembra già essere un piccolo titolo di coda.

D’Alessandro e Burini cercano di dare animo ai toscani, ma oggi Legnano è concentrata e non molla mentalmente: Mastroianni segna da sotto il 59-65 e Sodero chiude con gli effetti speciali e il bacio alla tabella per la tripla del 53-72 del 30’.

Bargnesi inaugura il quarto periodo, anche se la tripla di Oboe da il primo +20 ai Knights sul 55-75.

Da qui Legnano mantiene le distanze quasi inalterate per tutti gli ultimi 8’ minuti, con Sodero monumentale e Stepanovic a segnare gli ultimi punti dei Knights.

Menzione di merito a Scali che, a fronte di un solo punto in attacco, si è speso completamente nella difesa su Jackson, annullato completamente per tutta la partita.

Il finale è 72-92 con i liberi finali di Mastroianni che mettono la classica ciliegina sulla torta.

Vittoria incredibile che cancella in parte le ultime gare dove i Knights hanno fatto un passo falso. Una netta iniezione di fiducia in vista della prossima gara casalinga contro Orzinuovi.

Il tabellino della partita

LA T TECNICA GEMA MONTECATINI – SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO 72-92 (20-27, 21-19, 12-26, 19-20)

La T Tecnica Gema Montecatini: Mattia Acunzo 18 (4/8, 1/5), Nicolo’ Isotta 13 (2/3, 3/3), Jacopo Vedovato 9 (3/6, 0/0), Andrea Bargnesi 8 (2/4, 1/1), Darryl Jackson 7 (1/4, 1/2), Francesco Fratto 7 (2/4, 0/0), Lorenzo D’Alessandro 4 (2/3, 0/2), Lorenzo Passoni 4 (0/1, 1/3), Federico Burini 2 (1/3, 0/2), Gianmarco Gulini 0 (0/1, 0/0), Lorenzo Del vigna 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 25 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Jacopo Vedovato 11) – Assist: 11 (Andrea Bargnesi, Federico Burini 3)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Guglielmo Sodero 37 (2/7, 9/12), Mattia Mastroianni 13 (1/2, 2/3), Arsenije Stepanovic 10 (3/5, 1/3), Francesco Oboe 9 (1/1, 2/4), Vytenis Cizauskas 9 (2/6, 1/2), Andrea Quinti 7 (3/3, 0/0), Alessandro Riva 4 (2/2, 0/1), Francesco De Capitani 2 (0/0, 0/1), Guido Scali 1 (0/4, 0/1), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 25 – Rimbalzi: 30 7 + 23 (Arsenije Stepanovic 8) – Assist: 13 (Guglielmo Sodero 5)