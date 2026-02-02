All’inizio della gara sembra che Legnano abbia una marcia in più con i canestri istantanei di Cizauskas e Oboe, ma Orzinuovi risponde con Caversazio e Chaves

Rientro alla Soevis Arena per i Knights che ospitano Orzinuovi, squadra molto concreta e quadrata, che Legnano affronta ancora con Cizauskas non in piena forma, ma con il morale alto dopo la vittoria contro la Gema.

Orzinuovi corsara alla Soevis Arena

All’inizio della gara sembra che Legnano abbia una marcia in più con i canestri istantanei di Cizauskas e Oboe, ma Orzinuovi risponde con Caversazio e Chaves.

Qualche canestro per parte non smuove in maniera significativa il tabellone, fino a che la fisicità ostentata di Orzinuovi lascia ai bresciani dei palloni per Cappelletti e Stefani che portano il punteggio al 16-20, che è anche il finale del primo quarto.

Zilli e Venturoli riaprono con i canestri del +9 OrziBasket sul 16-25. Sodero arriva al ferro, ma ogni azione è una tonnara piuttosto stucchevole.

Gnecchi segna da vicino, Oxilia poco fuori dall’area e con una tripla Orzinuovi arriva al massimo vantaggio del 18-32 del 14’.

Mastroianni suona la carica e sono suoi i punti di un parziale della SAE Scientifica Soevis di 17-3, che impatta sul punteggio di 35-35, che diventa 42-38 dopo qualche punto per parte e la tripla allo scadere di Cizauskas.

La seconda parte del match

Il buon momento legnanese continua anche nel terzo periodo quando Oboe e Stepanovic infilano da lontano il 48-40 e poi, Stepanovic e Oboe, mettono i punti del 54-41, facendo cosi arrivare i Knights sul +13.

Per una manciata di minuti Legnano tiene il vantaggio in doppia cifra, fino al canestro di Zilli del 62-54, con il quarto chiuso da Stefani con il canestro del 64-57 al 30’.

Ultimo quarto che i Knights iniziano malissimo senza segnare per 4’ e subendo il 64-65 di Orzinuovi.

Da questo punto della gara poca pallacanestro, tante botte e fischi un po’ naif hanno risolto una partita bella per 35 minuti.

Il finale sono una sequela di tiri liberi che nessuna delle due squadre sbaglia, con Orzinuovi sempre avanti di poco, ad avere sempre il servizio per l’ace vincente.

La gara finisce proprio che sui liberi del 82-84.

Una gara che i Knights avrebbe dovuto vincere per provare a dare continuità alla bella prestazione di Montecatini, ma che ora lascerà scorie per 15 giorni, quando i Knights torneranno in campo a Casale dopo il turno di riposo del campionato.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO – LOGIMAN ORZINUOVI 82-84 (16-20, 26-18, 22-19, 18-27)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Vytenis Cizauskas 13 (1/5, 1/2), Mattia Mastroianni 13 (2/2, 2/5), Francesco Oboe 12 (3/3, 2/3), Guglielmo Sodero 11 (1/2, 0/5), Arsenije Stepanovic 10 (3/6, 1/2), Guido Scali 9 (4/6, 0/3), Andrea Quinti 5 (2/5, 0/0), Francesco De Capitani 5 (1/3, 1/3), Alessandro Riva 4 (1/2, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Alex Nebuloni 0 (0/0, 0/0), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 25 / 35 – Rimbalzi: 30 4 + 26 (Andrea Quinti 10) – Assist: 12 (Arsenije Stepanovic 4)

Logiman Orzinuovi: Lucas Chaves 18 (1/4, 3/5), Alberto Stefani 14 (7/10, 0/0), Marco Giacomini 12 (1/3, 2/5), Alberto Cacace 9 (2/5, 1/2), Carlo Cappelletti 8 (2/3, 1/3), Davide Zilli 8 (2/3, 1/1), Edoardo Caversazio 5 (1/2, 1/4), Tommaso Oxilia 5 (2/6, 0/0), Niccolò Venturoli 3 (0/0, 1/4), Francesco Gnecchi 2 (1/1, 0/1), Riccardo Barbuto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 25 – Rimbalzi: 33 7 + 26 (Alberto Stefani 8) – Assist: 17 (Lucas Chaves 4)