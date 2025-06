Oro e bronzo nell'ultima prova del Campionato

Ultima prova regionale del settore Silver e ultime grandi soddisfazioni per la Ginnastica Skill prima dei Campionati nazionali.

I risultati

Nelle coppie LB2 Allieve, Giorgia Borroni e Emma Sidoti conquistano il titolo regionale grazie ad un’esecuzione precisa e brillante.

Ottimi piazzamenti, con ottimi punteggi anche per le compagne di squadra Maya Tamagni e Zoe Mingardo che chiudono al 7° posto, Asia Giannella e Melissa Panetta al loro esordio in un campionato di coppia che ottengono la 12° posizione e Elisa Pucci con Rebecca De Simone che a causa di una perdita scivolano al 18° posto.

Altre splendide notizie arrivano dalla coppia LC2 Open composta da Giorgia Dell’Orto e Martina Colombo che al termine di una esecuzione grintosa e determinata conquistano il bronzo.

Nella categoria LC2 Allieve Sofia Splendore e Marta Zoia, tra le più piccole in gara, sfiorano il podio piazzandosi in 4° posizione. A causa di un piccolo errore la coppia formata da Marta Croci e Gaia Conte termina in 8° posizione.

Altre categorie

Nella categoria LC1 Giorgia Biondi, Eleonora Baratto, Ginevra Lampugnani, Marta Restelli e Martina Stirparo chiudono la propria competizione con un’ottima 6° posizione assoluta.

Nella categoria LD1 Open Carolina Cappellotto, Rachele Monaco e Noemi Turchetti ottengono la 7° posizione assoluta.

Nella categoria LD2 Open la coppia formata da Emma Parini e Melania Cortesi Lauria si classificano al 7° posto, mentre le compagne Sara Usai e Carlotta Barile ottengono la 12° posizione.

Un’ultima gara davvero di alto livello per tutte le ginnaste che consegna i giusti stimoli per preparare al meglio i campionati nazionali.