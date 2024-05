Onorevole sconfitta per l'Under 15 del Legnano baseball. La settima partita di campionato con gli Ares si è svolta sotto un bel sole dopo il periodo di pioggia che ha ridotto i giorni di allenamento.

Onorevole sconfitta per l'under 15 del Legnano Baseball

Dopo un primo inning conclusosi con le squadre in parità ed un secondo che ha portato il Legnano in vantaggio sugli avversari di un punto, è incominciato il lento avanzare degli avversari che hanno chiuso con la vittoria la partita, nonostante il grande impegno profuso da tutti i nostri giocatori che in diverse occasioni hanno tentato di cambiare le sorti del gioco segnando anche un ulteriore punto per il 5-15 finale.