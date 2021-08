Olimpiadi di Tokyo: i complimenti di sindaco e vicesindaco alla Maccarani e alla Farfalle

Olimpiadi di Tokyo: medaglia per le Farfalle Azzurre guidate dalla rhodense Emanuela Maccarani.

Anche il indaco Pietro Romano e il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Orlandi hanno rivolto i loro complimenti alla rhodense Emanuela Maccarani, Direttrice Tecnica Nazionale della Ginnastica Ritmica, e alla squadra delle Farfalle per la medaglia di bronzo vinta alle Olimpiadi:

"La squadra di ginnastica ritmica ci ha fatto sognare con i suoi meravigliosi esercizi e con la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo, medaglia numero 40 dell'Italia! Le splendide Farfalle sono state guidate dalla rhodense Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccaranialla sua sesta Olimpiade. La squadra azzurra è composta da Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Martina Santandrea, ma tra le riserve c’è anche una ragazza di Rho, Laura Paris. A nome dell’Amministrazione e di tutta la città vi ringraziamo bellissime Farfalle per averci trasmesso la vostra voglia di vivere con determinazione, serietà, tenacia e sana competitività. Grazie, grazie e ancora grazie a voi e a tutti gli atleti olimpici che ci hanno fatto sognare! Emanuela Maccarani ha ricevuto l’Onorificenza Civica di Rho nel 2012 per la sua attività in ambito sportivo".