Nuovo titolo regionale per la ginnastica Skill

L'ottima prova

Melania Lauria, Emma Parini e Carola Teconi, con un esercizio a 3 cerchi veloce e dinamico, si lauerano campionesse regionali.

Partenza con il botto anche nelle competizioni a squadre per la ginnastica Skill che a Cornaredo apre le danze con il campionato d’Insieme Silver.

La grande prova delle ragazze

Nel LB1 Melania Lauria, Emma Parini e Carola Teconi, con un esercizio a 3 cerchi veloce e dinamico, grande tenuta di gara e sorrisi radiosi salgono sul gradino più alto del podio laureandosi campionesse regionali. La squadra LC1 con Martina Colombo, Felicia Jereghi, Rachele Monaco e Amelia Sartorelli, commette qualche errore nell’esercizio con 4 palle e chiude la prova in 22a posizione, staccando comunque il pass per il campionato nazionale.

Qualificazione ottenuta anche dalla squadra LD1 con Nadine Almasio, Martina Betto, Swami Liardo e Benedetta Martocchia che, complici alcune imprecisioni, si piazza in 16a posizione. Ora si riparte da qui, per migliorare e inserire nuove difficoltà ed essere pronte per i prossimi appuntamenti.