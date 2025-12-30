Nuovo ricevitore americano per i Frogs: arriva Luke Caliendo

Nuovo ricevitore americano per i Frogs Legnano. Il wide receiver Luke Caliendo va a completare il roster per la stagione Ifl 2026.

Nuovo acquisto dei Frogs per la prossima stagione del Campionato Ifl

Caliendo arriva nei neroargento principalmente come ricevitore e running back, per ampliare con un innesto di qualità le opzioni a disposizione del nuovo quarterback Josh Taylor, anch’esso americano, ma grazie alle sue doti versatili potrà essere schierato anche come defensive back. Proviene dalla State University of New York – Maritime College Maritime, dove ha contribuito con 11 touchdown ai risultati dei Suny Maritime Privateers la cui offense ha totalizzato oltre 2.263 passing yard e 30 touchdown complessivi nella stagione 2024, portando il team alla prima vittoria in post season. Complessivamente, nei due anni con i Privateers, ha totalizzato 1.886 yards e segnato 16 touchdown. Ha inoltre perfezionato tecnica di ricezione, velocità di esecuzione e comprensione del gioco offensivo nella Long Island Wide Receiver Academy, una prestigiosa struttura di allenamento e sviluppo per Wr e skill offensive negli Stati Uniti.

Guarneri: “Caliendo porta profondità e versatilità nel nostro attacco”

Il presidente dei Frogs Legnano Ettore Guarneri commenta:

“Diamo il benvenuto a Luke nella famiglia Frogs. Caliendo si aggiunge agli altri ricevitori di talento già a disposizione del quarterback Josh Taylor, portando profondità e versatilità nel nostro attacco e rafforzando la formazione per il raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi per il 2026”.

Ecco il calendario delle partite dei neroargento della stagione 2026

I Frogs Legnano sono dunque già pienamente al lavoro per la stagione 2026 del Campionato Ifl, che inizierà nel weekend del 28 febbraio e, secondo il calendario da poco annunciato dalla Federazione, vedrà i neroargento in campo secondo le seguenti date:

7/8 marzo – Trasferta VS Guelfi Firenze

15 marzo – In casa VS Warriors Bologna

21/22 marzo – Trasferta VS Marines lazio

12 aprile – In casa VS Aquile Ferrara

18/19 aprile – Trasferta VS Rhinos Milano

25/26 aprile – Trasferta VS Dolphins Ancona

3 maggio – In casa VS Giaguari Torino

17 maggio – In casa VS Skorpions Varese

24 maggio – In casa VS Guelfi Firenze

30/31 maggio – Trasferta VS Panthers Parma

I playoff avranno inizio a giugno con la fase di Wild Card prevista nel weekend del 13/14, le semifinali 20/21 giugno e la finale, il XLV Italian Bowl sabato 4 luglio allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara.