Nuova stagione per i Nuotatori del Carroccio: tante novità a Legnano

Mercoledì scorso, 9 settembre, il Castello Visconteo di Legnano ha ospitato l’ASD Nuotatori del Carroccio per la presentazione della Stagione natatoria 2026/2027 delle squadre Agonisti, Master, Open Water e Apnea Sportiva.

La serata, organizzata proprio in attesa dell’apertura della nuova Piscina di Legnano programmata per oggi, 17 settembre, si è tenuta in una sala Previati gremita da affezionati iscritti e da molti nuovi interessati e ha visto illustrare quello che sarà il calendario delle imminenti attività, quest’anno accompagnate dall’annuncio di molte e interessanti novità e proposte.

Più allenamenti e nuovi spazi

La Stagione 2026/2027 prevede più giorni di allenamento — tutti quelli della settimana esclusa la domenica, in definitiva — e un maggiore utilizzo della palestra. Questo programma si fa forte dei rinnovati spazi a disposizione e della nuova doppia vasca. Un’ulteriore novità riguarda la presenza in calendario di due giorni alla settimana in cui si avrà la possibilità di allenarsi il mattino, per chi vorrà ritagliare un’ora prima delle proprie lezioni o dell’inizio della giornata lavorativa.

Le conferme, altrettanto importanti e positive, riguardano la garanzia per la Squadra Master di poter usufruire della “seconda casa” NdC, a San Giuliano Milanese, dove continueranno a allenarsi gli atleti che gravitano su Milano, il martedì e il giovedì sera; la programmata partecipazione a almeno una decina di trofei oltre che a campionati nazionali e regionali per le Squadre Master e Agonistica (Per la quale sia aggiungono numerose altre prove di confronto in gara); l’attività della sempre più numerosa squadra Open Water e, non da ultimo, vista la notevole importanza che riveste in un periodo come questo, il mantenimento della quota di iscrizione identica a quella della stagione passata.

Apnea Sportiva e il progetto della società

Per la Squadra di Apnea Sportiva si sta ancora lavorando su calendario e spazi acqua, perché in attesa di definire il numero degli iscritti, ma presto tutto sarà definito anche su questo importante e storico front.

«Le scorse settimane – dice il presidente Massimiliano Accardo – abbiamo presenziato alla Festa dello Sport di Legnano con il nostro stand, occasione in cui abbiamo riscontrato un forte interessamento verso tutte le nostre attività. Questo non fa altro che confermare quanto il nostro progetto sia gradito e apprezzato. A Legnano, le proposte per un amante degli sport acquatici non mancano; quello che offre la NdC, tuttavia, non è una semplice iscrizione a un’attività, bensì l’inserimento in un gruppo solidale e appassionato».

Una nuova fase per i Nuotatori del Carroccio

Per Coach Tomas Falsitta, Responsabile Tecnico, con la Stagione 2026/2027 si apre una nuova fase della storia NdC, la quarta. Dopo la nascita e l’affiliazione UISP, il passaggio a FIN, il periodo del Covid e gli allenamenti nella vasca da 50 m, durante la ristrutturazione della piscina, ora inizia una nuova era al Carroccio, che coincide felicemente con l’apertura di un nuovo, grande impianto cittadino, in grado di offrire tante nuove opportunità.

Dunque, mentre la squadra Open Water attende il doppio appuntamento del 3 e 4 ottobre, quando parte di essa sarà impegnata in trasferta a Ischia per la Traversata di Nettuno, tappa dell’Italian Open Water Tour, mentre un’altra parte sfiderà le onde di Bergeggi, per la classica competizione organizzata da Swim the Island, gli allenamenti indoor della NdC inizieranno da questa settimana a animare la nuova piscina comunale a Legnano, dove la squadra attende in vasca chiunque voglia provare a allenarsi con loro.

Informazioni

Chi è interessato potrà trovare tutte le informazioni sul sito web www.nuotatoridelcarroccio.it.