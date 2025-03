Nuoto artistico, argento tricolore per Beatrice Merlotti

Medaglia d'argento ai campionati italiani invernali di nuoto artistico per Beatrice Merlotti.

Beatrice Merlotti seconda agli Invernali con la Busto Nuoto

La giovanissima sincronetta di Magnago, classe 2008, fa parte della formazione titolare della Busto Nuoto che domenica 16 marzo ha partecipato al concorso a squadre della rassegna tricolore assoluta che si è svolta a Riccione. Le ragazze allenate da Stefania Speroni, dopo il quinto posto nelle eliminatorie del venerdì, domenica mattina hanno saputo scalare ulteriori posizioni: scese in vasca per per decime e posizionatesi in vetta alla classifica parziale, le draghette, forti del loro 268,0278, hanno via via tenuto dietro anche Vicenza, Montebelluna e Aurelia Nuoto, poi terze con 266 punti. Solo le liguri della Rari Nantes Savona hanno saputo fare meglio (281).

Le sincronette autrici della bella prova con la magnaghese

Insieme a Beatrice c'erano Mia Bernault, Irene Bocchini, Nicole Borrelli, Alessia Macchi, Vittoria Milanesi, Ludovica Restelli e Giorgia Spiz.