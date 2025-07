Nuotatori del Carroccio: Master e Agonisti celebrano la fine della stagione

Festa

Nell'occasione sono stati premiati i migliori atleti in ogni categoria, durante una divertente cerimonia di consegna degli attestati.

Festa di fine stagione per l’Asd Nuotatori del Carroccio di Legnano.

Nuotatori del Carroccio in festa per la fine della stagione

Sabato 5 luglio, tutte le anime della società (agonisti, master, acqualiberisti e apneisti) si sono radunate per una giornata spensierata per celebrare la way of thinking NdC: sport e competizione sempre uniti a divertimento e voglia di stare insieme. Come ogni anno, la festa è stata l’occasione per premiare i migliori atleti NdC in ogni categoria, durante una divertente cerimonia di consegna degli attestati, assegnati dai coach Micaela Perucchini, Serena Colombo, Mattia Falsitta, Daniele Patruno e Daniele Colombo.

Plauso speciale agli atleti che hanno concluso l'Iron Master

Particolarmente intenso è stato il festeggiamento degli atleti che, quest’anno, hanno concluso l’Iron Master, l’impegnativa competizione che impone lo svolgimento in gara di tutte e 18 le distanze nel corso di una sola stagione: Marta Mori, Oresta Castiglioni, Tiziano Albani, Italo Busi, Ramon Castiglioni, Roberto Maltempi, Damiano Negri e Maurizio Caccucci.

Il punto di coach Tomas Falsitta sui risultati raggiunti

La premiazione è stata condotta, come da tradizione, dal responsabile tecnico della squadra Tomas Falsitta, il quale ha approfittato dell’occasione per un punto su quelli che sono stati i risultati raggiunti nella Stagione 2024/2025. Naturalmente, è stato sottolineato l’impegno profuso dalla Squadra Master ai recenti Campionati Italiani di Nuoto Master 2025 di Riccione (24-29 giugno), a cui hanno partecipato 4.221 atleti, per un totale di 9.423 presenze in gara - cifre da record per il movimento master italiano. La Ndc ne è reduce con bilancio più che positivo: i 21 iscritti del Carroccio hanno rappresentato Legnano con grinta, determinazione, allegria, spirito di squadra e amore per il nuoto.

"Chiudiamo 27esimi in Italia su 537 squadre"

Sottolinea coach Falsitta:

"Il lavoro quotidiano in vasca, la passione e l’impegno di tutti i nostri atleti sono stati premiati non solo dai risultati cronometrici. Sono davvero orgoglioso di loro per come mostrano spirito di squadra e amore per il nuoto. Chiudiamo questa stagione con il 27esimo posto in Italia su 537 squadre, quattro medaglie ai nazionali invernali - un oro (100m misti) e un argento (100m farfalla) per Giorgia Tison, un argento (50m rana) per Tomas Falsitta e un bronzo (100m farfalla) per Serena Colombo nonché secondi classificati ai trofei di Tradate e Piacenza, terzi classificati ai trofei di Saronno e Novara e, infine, con il 15esimo posto di società ai campionati Regionali Lombardi. La nostra squadra Master si conferma un Team coeso e in crescita, capace di coniugare agonismo, benessere e amicizia a ogni età”.

"Quello degli Agonisti è un gruppo eccezionale"

Sul fronte Agonisti, facendo riferimento ai risultati ottenuti ai Campionati Regionali e all’ultimo impegno dei ragazzi al Meeting Internazionale Città di Loano, Falsitta prosegue:

"È sempre entusiasmante vedere tutti i ragazzi cimentarsi in manifestazioni sempre più impegnative, ottenendo, in quasi tutte le gare, i propri migliori tempi, dimostrando il buon lavoro svolto sia in acqua che in palestra durante tutta la stagione. Quello degli Agonisti è un gruppo eccezionale, composto da ragazzi che, al Carroccio, hanno avuto una seconda possibilità agonistica, dimostrando, allenamento dopo allenamento, gara dopo gara, di divertirsi ancora​ in acqua e di non essere ancora stanchi di competere con il sorriso, al di là del risultato".

Tempo di Open Water e di guardare alla prossima stagione

Ora, intanto che si fa sempre più fitto il calendario Open Water, per Master e Agonisti è già tempo di guardare alla prossima stagione, sempre con ottimismo, voglia di stare insieme e divertirsi praticando il proprio sport preferito.