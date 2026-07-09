Sono ben sei le medaglie per la squadra legnanese ottenute nella rassegna andata in scena a Riccione la scorsa settimana

I Campionati Italiani di Nuoto Master, andati in scena dal 29 giugno al 5 luglio, sotto l’egida della Federazione Italiana Nuoto, allo Stadio del Nuoto di Riccione, si sono confermati l’appuntamento più atteso della stagione per il movimento master nazionale. Una manifestazione che unisce agonismo, passione e spirito di condivisione, con migliaia di atleti che, ogni anno, trasformano la settimana tricolore in una grande festa dello sport.

Nuotatori del Carroccio, impresa ai Campionati Italiani Master

L’edizione 2026 ha fatto registrare numeri straordinari: oltre 4.400 atleti iscritti, di età compresa tra i 25 e i 96 anni, quasi 10.000 presenze gara, circa 400 società partecipanti e una significativa presenza internazionale, con nuotatori provenienti da Spagna, Austria, Norvegia e Slovacchia. Un autentico spettacolo sportivo che, nell’arco di sette intense giornate di gare e staffette, ha animato entrambe le vasche olimpiche del complesso romagnolo.

I risultati dei Nuotatori del Carroccio

Tra le migliori prestazioni fatte registrare dalle squadre protagoniste, spicca quella del Team Master dei Nuotatori del Carroccio, la migliore della propria storia. La squadra legnanese ha, infatti, conquistato ben sei medaglie individuali – tre ori, un argento e due bronzi – centrando, inoltre, un prestigioso 24° posto assoluto nella classifica nazionale, risultato che certifica il percorso di crescita compiuto durante la stagione.

Giorgia Tison protagonista

A guidare il medagliere del Carroccio è stata Giorgia Tison, categoria M25, che ha raccolto un bottino di tre podi. La nuotatrice legnanese, dopo aver ottenuto un argento nei 50 farfalla, con il tempo di 28″81, ha dominato le gare dei 100 farfalla e dei 100 dorso, conquistando i due titoli italiani fermando il cronometro rispettivamente sui tempi di 1’03″30 e 1’07″55. Nei 100 farfalla, inoltre, Giorgia Tison ha sfiorato il record italiano di categoria per appena sette decimi di secondo.

Le medaglie di Mirco Gallazzi

Grande protagonista al maschile della spedizione legnanese è stato, da par suo, Mirco Gallazzi, categoria M30, il quale ha conquistato due medaglie di bronzo, nei 400 e negli 800 m stile libero. Per Mirco la ciliegina sulla torta è però arrivata con lo splendido oro vinto nei 200 stile libero, chiusi con l’eccellente tempo di 1’59″95, prestazione di assoluto rilievo a livello nazionale.

Le parole del tecnico Falsitta

Non potevano che essere di grande soddisfazione le parole del Responsabile Tecnico NdC, Tomas Falsitta, che esprimono grande compiacimento per i risultati ottenuti, non solo dal punto di vista agonistico:

“Sono molto soddisfatto delle prestazioni di Giorgia e Mirco. I tempi ottenuti dimostrano come sia possibile essere ancora altamente competitivi anche nel circuito master, dove agonismo e divertimento convivono senza esasperazioni. Al Carroccio crediamo che gli atleti debbano allenarsi innanzitutto per stare bene e vivere con serenità lo sport. I nostri atleti, dai 20 ai 75 anni, si allenano per passione: la squadra è una famiglia e la piscina è un luogo di incontro, amicizia e condivisione. Il Carroccio non è soltanto una società sportiva, ma rappresenta anche un importante punto di riferimento sociale” “Desidero altresì fare i complimenti a tutti gli atleti – continua Falsitta – soprattutto a coloro che non salgono sul podio o non ottengono tempi eclatanti, ma che, con il loro impegno, contribuiscono in maniera determinante alla classifica di squadra. Il 24° posto assoluto in Italia, su 560 società, è un traguardo che appartiene a tutti loro e del quale la città di Legnano può, e deve, essere orgogliosa. Ci auguriamo che la nuova piscina in costruzione possa offrire spazi adeguati per poter continuare a coltivare la nostra splendida realtà e mantenere viva l’armonia che caratterizza il nostro gruppo.”

Per la società legnanese, dunque, questa edizione dei Campionati Italiani Master sarà da incidere nei propri annali, a conferma di essere tra le realtà più solide e competitive del nuoto master italiano. Una nuova pietra miliare è stata posta sul già glorioso cammino della NdC.