SOI Sprint si è confermato un appuntamento imperdibile della primavera sportiva lombarda.

Numeri da record per la seconda edizione di Soi sprint

La seconda edizione del meeting di atletica, organizzato ieri domenica 6 aprile da SOI Inveruno presso il campo sportivo comunale di Castano Primo, ha registrato una partecipazione straordinaria, con numeri quasi raddoppiati rispetto allo scorso anno: 575 iscritti/gara, ben 39 staffette e 68 società sportive differenti presenti, a testimonianza di un interesse crescente verso questo meeting.

L’evento ha attirato un pubblico numeroso, trasformando la giornata in una vera e propria festa dello sport, tra velocità, adrenalina e competizione di alto livello.

I protagonisti della giornata

Tra i protagonisti della manifestazione sferzata dal vento, oltre naturalmente alle giovani promesse della SOI Inveruno presenti in quasi tutte le discipline in gara, Citterio Paolo che migliora la prestazione italiana sui 200hs Master50 con 26.62 e vento regolare +1.5. Vacilla anche un altro limite italiano: l’allievo Filippo Passoni (Atl. Monza), già bronzo ai tricolori Under 18 dei 60m ostacoli indoor, timbra infatti un 24.69 (+1.1) nei 200 ostacoli, restando a soli 13/100 dalla miglior prestazione italiana Under 18. Nei 200m ostacoli femminili è doppietta Bracco con la junior Alice Elli che supera Ludovica Galuppi 28.70 a 29.23 (+1.7). Gran crono in condizioni anemometriche difficili per lo junior Riccardo Fumagalli sui 300m: l’alfiere della Daini Carate scende sotto i 34 secondi con 33.91. Nel 300m donne circoletto rosso sul 39.57 della junior Alice Casagrande (Bracco) e sul 40.59 dell’allieva Martina Bettoni (Atl. Riccardi Milano 1946). Ventose le serie principali degli 80m piani: tra gli uomini (+2.9) 8.69 per l’under 23 Paolo Soldani (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), 8.76 per Moussa Ndiaye (Atl. Pianura Bergamasca); tra le donne (+5.2) 9.89 per Claudia Ferrarini (AG Comense). Nei 150m al femminile sotto i 18 secondi con troppo vento (+3.0) Carlotta Cera (Battaglio CUS Torino) con 17.87 e Claudia Ferrarini con 17.95. Regolare invece il 15.93 (+0.4) di Paolo Soldani tra gli uomini, alle spalle del 15.80 ventoso (+3.2) dello junior Luca Castellazzi (Cento Torri Pavia). Infine, i 1.000m: volatona a quattro in campo maschile risolta da Alessandro Morotti (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) in 2:29.07 su Santiago Garavaglia (Pro Patria ARC Busto Arsizio), 2:29.39; tra le donne Giorgia Franzolini (Euroatletica 2002) timbra 2:59.65.

Il commento del presidente

“Siamo entusiasti della risposta degli atleti e del pubblico. L’energia che si è respirata in pista e sugli spalti è stata incredibile – ha commentato Luca Crespi, Presidente SOI Inveruno . Questo meeting si sta affermando sempre più come un evento di riferimento per l’inizio della stagione outdoor e la nostra società come punto di riferimento anche organizzativo nel settore dell’atletica in Lombardia.”

E domenica 13 aprile si “bissa”, ancora a Castano Primo e ancora Soi Inveruno che organizzerà la prima edizione degli Under Games, seconda prova del Trofeo Brambilla di Fidal Milano, gare dedicate alla categoria ragazzi.