Scappa con lo scooter per le vie del centro: aveva oltre un etto di cocaina

I Carabinieri della Stazione di Abbiategrasso hanno arrestato un 22enne.

Scappa con lo scooter, aveva con sé della droga

I Carabinieri della Stazione di Abbiategrasso hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne residente nell’Abbiatense.

E’ accaduto nei giorni scorsi, quando, quasi all’imbrunire, i militari, nel perlustrare le vie prospicienti la stazione dei treni, hanno notato uno scooter che alla vista dell’auto dell’Arma si allontanava velocemente.

Dopo una rapida ricerca, il centauro è stato trovato in una via del centro in sosta a lato della strada. I militari si sono avvicinati a piedi, per bloccarlo, ma il giovane ha tentato la fuga a piedi, lasciando cadere a terra il mezzo.

La targa del mezzo era stata contraffatta

Raggiunto dai militari, è stato perquisito e controllato. Il giovane nascondeva un sacchetto con un monoblocco di 114 grammi di cocaina. Inoltre un controllo approfondito sulla targa dello scooter ha svelato che un numero era stato alterato; il nove, infatti, era stato trasformato in un otto. Chiaro il motivo: la targa era stata rubata a Milano nel 2023.

Il giovane è stato cosi dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, resistenza a Pubblico Ufficiale e riciclaggio.

Interrogato l’indomani davanti al Tribunale di Pavia, il giovane ha ammesso gli addebiti davanti al Giudice che, nel convalidare l’arresto, gli ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora e di permanenza in casa in orario notturno.