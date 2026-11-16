Niente squadre senior, i Frogs ripartono dai giovani

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L’annuncio è di queste ore: per la prossima stagione agonista i Frogs Legnano, società con 50 anni di stria alle spalle, non schierranno alcuna formazione senior, ma ripartiranno dalle giovanili

Il nuovo scenario

Negli ultimi mesi, a seguito di una significativa riduzione del roster, determinata dai recenti cambiamenti negli equilibri del football americano lombardo, che hanno portato diversi giocatori a intraprendere nuovi percorsi sportivi, iFrogs Legnano hanno preso

atto dell’impossibilità di schierare, nella prossima stagione, una squadra numericamente e tecnicamente adeguata ad affrontare il campionato di Prima Divisione o di altra categoria tackle senior.

Di fronte a questo scenario, i Frogs hanno scelto di guardare avanti, trasformando un momento di difficoltà in un’opportunità per costruire qualcosa di ancora più importante.

L’obiettivo è chiaro: ricostruire una squadra competitiva, fondata su giocatori che condividano i valori, la storia e, soprattutto, l’orgoglio di indossare la maglia NeroArgento, creando le condizioni per tornare ad affrontare il massimo campionato nazionale con una struttura solida e una visione di lungo periodo.

Ma il progetto va ben oltre la Prima Squadra.

I Frogs intendono investire in maniera ancora più strutturata sulla crescita di tutte le squadre della società con lo sviluppo di tutte le categorie giovanili Tackle Under 12, Under 15 e Under 18, le squadre Flag Junior Under 13, Under 15, Under 17 e Flag Senior, con una progettualità sempre più legata al territorio.

Un percorso che metterà al centro la crescita degli atleti, la formazione tecnica, il senso di appartenenza e un legame sempre più forte con il territorio.

E proprio nell’anno del 50esimo anniversario dalla fondazione dei Frogs, prende forma qualcosa di nuovo.

La società sta finalizzando un piano di sviluppo, un progetto che coinvolgerà la squadra senior e l’intero settore giovanile, sotto la guida di un nuovo Head Coach americano, che sarà presentato a breve e che avrà un ruolo centrale nella costruzione del futuro sportivo dei Frogs Legnano.

“Non si tratterà semplicemente di ricostruire una squadra, ma di creare un sistema capace di far crescere giocatori, allenatori e nuove generazioni, con un investimento concreto sulle persone, sulla formazione e sul futuro. Il 2027 non sarà quindi un anno di pausa. Sarà l’anno della ripartenza. Il futuro NeroArgento sta per essere svelato.”

La storia

Team storico del football americano in Italia, fondato nel 1977, i Frogs furono una delle prime società nate sull’onda della presenza americana nelle basi NATO. Vincitore di 6 Campionati italiani, 1 Coppa Italia e 1 Campionato Europeo Senior, oltre a 2 Campionati giovanili Tackle Under 21. E’ tutt’oggi una delle squadre di vertice sia nel Campionato Italiano di 1° Divisione Tackle (IFL), sia nel Flag Football – disciplina olimpica dal 2028 – in cui i 65ers vantano con oggi 7 titoli italiani, 2 Coppe Italia e numerosi trofei internazionali. La società

partecipa, inoltre, ai Campionati giovanili sia Tackle sia Flag (misti) e ogni anno diversi suoi atleti sono convocati nella Nazionale, rappresentando quindi l’Italia nelle competizioni mondiali ed europee.