Niente da fare, anche Gara 2 è di Livorno

Klyuchnyk apre la gara con l’appoggio da sotto, pareggiato da Stepanovic su assist di Scali, a cui ricambia il favore poche azioni dopo per il 4-4 iniziale. Scali e Stepanovic sono ancora i terminali preferiti dai Knights fino al canestro in centro area di Oboe per il 5-9, che dà buone sensazioni a coach Piazza. Klyuchnyk e Leonzio avvicinano i padroni di casa fino al 10-11, ma è la tripla di Traini a dare il primo vantaggio pieno sul 14-11. Lucarelli segna da vicino, così come Mastroianni, per il quarto che si chiude sul 18-13.

Stepanovic segna al primo possesso del secondo periodo e, per qualche minuto, i Knights rimangono a contatto. Però, dopo il -1 di Cizauskas del 23-22, Legnano si blocca e la Pielle costruisce un parziale di 9-0 per il 32-22 che, dopo un libero di Riva e un canestro di Quinti, si amplia fino al 43-26 del 20’.

All’inizio del terzo periodo la Pielle spinge ancora sull’acceleratore e arriva al +23 del 49-26 con Klyuchnyk. Legnano ci prova e Stepanovic, insieme al gioco da 3 punti di Cizauskas, dà ai Knights il 49-31. Livorno torna al +22 del 56-34 con la tripla di Alibegovic, ma è qui che i Knights iniziano a trovare ritmo. Gioco da tre punti di Stepanovic e tripla di Mastroianni per il -16; Oboe segna da 2 e il quarto si chiude sul 58-45, dando un minimo di morale ai biancorossi.

Legnano continua a macinare il suo gioco e con il canestro di Quinti arriva al 58-47. Leonzio infila la tripla, ma Legnano va ancora a segno con Mastroianni e Oboe per un -7 che ha quasi del miracoloso. La Pielle si disunisce, facendo partire iniziative estemporanee, ma Legnano, anche se costruisce buone occasioni, non trova mai il tiro giusto per riaprire del tutto la gara, che alla fine si chiude sul 68-59.

Il passaggio a vuoto biancorosso che in Gara 1 era stato nel terzo periodo, questa volta è arrivato nel secondo, indirizzando poi la gara per tutta la sua durata residua.

Mercoledì terzo atto alla Soevis Arena alle 20.