Niccolò Scavuzzo in Nba: il sedrianese nello staff dei Washington Wizards

«Complimenti al nostro concittadino Niccolò Scavuzzo». Così si è espresso il sindaco Marco Re alla notizia di un nuovo successo lavorativo nel mondo del basket del sedrianese Niccolò Scavuzzo, 26 anni, che dopo un anno alla Trapani Shark in qualità di assistente direttore sportivo e responsabile scouting, approda ora in Nba entrando nello staff dei Washington Wizards. «Mi sembra ancora surreale… ma è ufficiale! – commenta lo stesso Niccolò Scavuzzo – Mi unisco al Dipartimento scouting Wizards di Washington. Un sogno che si avvera. Sarò eternamente grato a tutti i mentori e alle persone che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto durante questo percorso. Ora è tempo di mettersi al lavoro con i Washington Wizards».

Il percorso

Il giovane ha vissuto a Sedriano dal 1999, anno della sua nascita, fino al 2020 e la sua famiglia risiede tuttora alla Roveda. Laureato in Economic and Management all’Università Cattolica di Milano e titolare di un master in Management sportivo organizzato dall’Eurolega, Niccolò Scavuzzo ha intrapreso il proprio viaggio nel mondo della pallacanestro a soli 17 anni, collaborando con il sito di news Backdoor Podcast. L’anno successivo ha implementato la propria esperienza di giornalista sportivo grazie alla testata Sportando. La passione per lo storytelling e l’analisi dei giocatori sono state gli ingredienti fondamentali che hanno permesso a Niccolò di ideare, proprio per Sportando, il format di interviste “Walkie Talkie”, grazie al quale ha avuto l’opportunità di intervistare personalità di spicco come Željko Obradović, Šarūnas Jasikevičius, Cory Higgins e Danilo Barthel.

Nell’estate del 2019, Niccolò si è aggiudicato il primo posto nel concorso manageriale Commish ed è stato premiato da illustri personalità come Flavio Tranquillo, Maurizio Gherardini ed Ettore Messina. Questo prestigioso riconoscimento gli ha aperto le porte per una esperienza alquanto formativa con la rinomata Nba Summer League a Las Vegas, nel Nevada. Ad aprile 2020 Scavuzzo ha iniziato una collaborazione con la società cestistica Stella Azzurra Roma, dapprima con incarichi di comunicazione e marketing, successivamente con mission di maggiori responsabilità manageriali e sportive. Nell’estate del 2022, infatti, è stato inviato in Camerun al fine di scoprire i migliori giovani talenti africani, mentre nell’inverno dello stesso anno ha organizzato per il suddetto club romano due tornei in Florida contro High School di caratura internazionale come Img e Dme.

Il salto in avanti

Terminata a giugno 2023 l’esperienza con la Stella Azzurra, Niccolò ha intrapreso una nuova avventura come consulente di scouting oltreoceano, dedicandosi all’analisi dei migliori prospetti giovanili e dei giocatori professionisti grazie alla vasta rete di contatti costruita nel corso degli anni. Scavuzzo è approdato a Trapani a luglio 2024 come assistente direttore sportivo e scout, aiutando a portare la squadra al secondo posto in Regular Season, chiudendo la stagione in semifinale. Nell’estate 2025 la novità: la chiamata e l’offerta di entrare nello Scouting department della squadra Nba, Washington Wizards.