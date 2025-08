New Bollate e Legnano in corsa per la promozione nella massima Serie

Softball Serie A2

Le prime due gare della finale playoff sono slittate a domani, domenica 3 agosto, a causa della disinfestazione straordinaria dovuta a un caso di Chikungunya.

Softball, è tempo di finale: Voden Medical Legnano sfida New Bollate per la Serie A1.

New Bollate e Legnano si giocano la promozione in A1

Per la Voden Medical Legnano è finalmente arrivato il momento delle prime due gare della finale playoff al meglio delle cinque contro la New Bollate. In palio c’è l’unico posto disponibile per la promozione nel massimo campionato di softball italiano. Inizialmente previste per oggi, sabato 2 agosto, Gara 1 e Gara 2 tra le due squadre lombarde slitteranno a domani, domenica 3 agosto, a causa di un intervento urgente di disinfestazione disposto da Ats Milano Città Metropolitana. Il provvedimento è stato preso in seguito alla segnalazione di un caso sospetto di infezione da Chikungunya a Legnano, nella zona dell’Oltresempione. L’intervento ha interessato infatti anche il campo Peppino Colombo, sede degli incontri.

La finale è slittata per la disinfestazione straordinaria

Uno slittamento di 24 ore che non fa altro che aumentare l’attesa per l’inizio di una finale tutta lombarda che promette spettacolo: entrambe le squadre hanno dominato il Girone A, con Bollate che ha chiuso al primo posto grazie a due vittorie in più rispetto alle legnanesi.

"Vogliamo portare Legnano tra le migliori dieci squadre d'Italia"

Il manager biancorosso Argenis Blanco, già protagonista di due promozioni con Caronno nel 2010 e nel 2013, commenta:

"Il nostro obiettivo, fin dall’inizio, è sempre stato quello di andare in Serie A1. È per questo che sono qui. Durante tutta la stagione abbiamo lavorato sugli aspetti tecnici, tattici e mentali del gioco, per arrivare il più preparati possibile a questa finale playoff. Sarà fondamentale partire con il piede giusto e vincere Gara 1 davanti al nostro pubblico. Le ragazze sono pronte e cariche per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati già a Natale 2024: portare Legnano tra le migliori dieci squadre d’Italia".

La Voden Medical potrà contare sul roster al completo per le prime due sfide della serie: Roberta Colombo sarà la lanciatrice partente in Gara 1, mentre Beatriz Alonso Gallardo è confermata come starter per Gara 2.

"Oltre a essere una finale, è anche un derby molto sentito"

Il manager bollatese Dante Di Lauro racconta:

"Da quando è nata la società New Bollate, l’obiettivo è sempre stato quello di far crescere le ragazze. Dopo tre apparizioni consecutive ai playoff, concluse con l’eliminazione in semifinale (contro il New Bologna e per due volte contro il Rovigo), quest’anno abbiamo raggiunto la finalissima. Per noi essere arrivati fin qui è il segno di un buon lavoro. Le ragazze, pur essendo molto giovani, hanno dimostrato per tutta la stagione una grande propensione all’ascolto e al miglioramento, crescendo partita dopo partita e raggiungendo un traguardo importante come la finale promozione. La serie con Legnano sarà molto impegnativa, sia sul piano tecnico che emotivo: oltre a essere una finale, è anche un derby molto sentito. Dovremo essere brave a concentrarci su una gara alla volta e a limitare gli errori, perché ogni sfida si deciderà su episodi".

Per le prime due sfide contro Legnano, Bollate dovrà fare a meno di Alessandra Metta e Rebecca Soldi. Resta ancora in dubbio la lanciatrice partente per gara 1: la decisione verrà presa a ridosso del playball. Confermata invece Amalie Chaloupkova in pedana per gara 2.

Nella stagione regolare, le due formazioni, entrambe appartenenti al girone A, si sono affrontate tre volte, con due successi per Bollate e uno per Legnano. Questi risultati hanno permesso al Lacomes di chiudere il campionato in vetta al girone, mentre la Voden Medical ha conquistato il secondo posto. ll Lacomes Bollate ha superato l’Asd Azzanese nella semifinale playoff con un netto 3-0 (2-1, 5-1, 6-7), mentre la Voden Medical Legnano ha avuto la meglio sulla Castionese per 3-1 (2-9, 1-4, 1-8, 6-0).

Sul monte di lancio, le due squadre si equivalgono. Quello di Legnano è il migliore dell’intera Serie A2 per media Pgl (1.50), con un record di 15 vittorie e 4 sconfitte. È inoltre secondo per strikeout realizzati (132) e per media battuta concessa alle avversarie (.210). Bollate insegue con un record di 17 vittorie e 2 sconfitte, una media Pgl di 1.90 (seconda assoluta) e una media battuta concessa di .212. Il miglior attacco della Serie A2 è quello del Bollate, che vanta una media battuta di .384 con 132 Rbi, 4 fuoricampo e 167 punti segnati. Legnano, invece, ha chiuso la stagione con una media battuta di .285, 81 punti battuti a casa e 95 segnati.

A livello individuale, le due migliori lanciatrici della finale sono Chiara Di Lauro per Bollate e Beatriz Alonso Gallardo per Legnano. Di Lauro ha ottenuto 8 vittorie e 1 sconfitta, con una Era di 1.13, 1 salvezza, 3 complete game in 43.1 inning lanciati, 36 strikeout e una media battuta concessa di .185. Gallardo, invece, è imbattuta con 7 vittorie, 0 sconfitte, una straordinaria Era di 0.43, 7 complete game, 4 shutout in 49 inning lanciati, 82 strikeout e una media battuta concessa alle avversarie di appena .134.

Nel box spiccano le prestazioni di Giulia Colino (Bollate) e Graciela Sorangel Ledezma Roa (Legnano). L’atleta bollatese ha chiuso la stagione regolare con una media battuta di .431, totalizzando 25 valide, tra cui 1 doppio, 2 tripli e 1 fuoricampo, con 12 Rbi e 24 punti segnati. La giocatrice legnanese, invece, ha terminato il campionato con una media di .469, frutto di 23 valide, tra cui 6 doppi e 1 triplo, con 13 Rbi e 8 punti segnati.

Nella foto di copertina: la squadre del Legnano (credit Legnano Baseball Softball)