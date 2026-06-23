Tripletta d’oro per Gallorini e podi per Falsitta e Volpi durante le gare del weekend del 12-14 giugno in Liguria

Il week-end dal 12 al 14 giugno 2026, la XXV edizione del Meeting Città di Loano, da momento in cui stilare il bilancio di una stagione di allenamento si è trasformata nell’arena di una fra le migliori imprese dei giovani degli Agonisti Nuotatori del Carroccio di Legnano.

NdC Legnano protagonista al meeting di Loano: medaglie e spettacolo in vasca

A far tremare le corsie della piscina olimpionica della città ligure è stata, infatti, la sola, loro travolgente onda. Tre giorni intensi di gare, divise tra qualifiche e spettacolari fasi finali in notturna, hanno visto la spedizione legnanese rendersi protagonista di una prova di forza straordinaria, capace di strappare applausi a scena aperta a tutti i tifosi presenti.

Il lavoro dello staff e della squadra

È stato un weekend da incorniciare, in cui il team guidato dai Coach Tomas Falsitta e Daniele “Bubu” Colombo ha confermato la bontà del lavoro svolto finora in stagione.

Gallorini protagonista assoluta

A guidare la carica del Carroccio è stata una monumentale Valentina Gallorini. Nella categoria Senior, l’atleta legnanese, classe 2004, ha letteralmente monopolizzato la vasca, firmando una tripletta d’oro da cineteca. Gallorini ha dominato le specialità del dorso, conquistando il gradino più alto del podio sia nei 50 m (con il tempo di 31.45) sia nei 100 m (1.08.45). Non sazia, ha stampato sul tabellone un pazzesco 29.33 nei 50 m a farfalla, mettendosi al collo il terzo oro personale. A completare un weekend regale, è arrivato anche un fantastico argento nei 50 m stile libero, chiusi con il tempo di 27.90, ed un grandissimo 26.99 fatto registrare in staffetta

I risultati nelle gare di velocità

Le gare a stile libero hanno poi regalato enormi soddisfazioni e confermato la forza della scuola di velocisti del Carroccio. Tra i Senior, uno strepitoso Mattia Falsitta (2004) ha artigliato una pesantissima medaglia di bronzo nei 50 m, fermando il cronometro sul tempo di 24.79.

A dimostrazione di un vivaio in costante crescita, nella categoria Junior è giunto l’atteso momento di brillare per la stella di Edoardo Volpi (2008). Con una progressione micidiale, Volpi è andato a prendere il terzo gradino del podio nei 50 m, con l’eccellente tempo di 25.89, dando conferma di essere uno tra i più interessanti esponenti di categoria.

Il bronzo nella staffetta

La ciliegina sulla torta di questa spedizione trionfale è arrivata dalle gare di squadra, dove il legame e la coesione del team sono emersi in tutta la loro forza. La staffetta 4×50 m a stile libero mista (M/F), composta dal quartetto d’assi Giacomo Mocchetti, Mattia Falsitta, Chiara Mazzon e Valentina Gallorini – tutti classe 2004 – ha infiammato la piscina di Loano. Con frazioni perfette e cambi millimetrici, i quattro portacolori del Carroccio hanno conquistato un meraviglioso bronzo, bloccando il cronometro su un superbo 1.47.45.

Una squadra in crescita

I risultati che vi abbiamo raccontato, ottenuti davanti agli occhi non solo dei numerosi sostenitori, ma anche del Presidente, Massimiliano Accardo, che ha voluto seguire la squadra, confermano come la società legnanese sia una delle realtà più in salute e competitive del panorama natatorio agonistico.

Uno sguardo al futuro

I ragazzi sono tornati a Legnano da una quindicina di giorni, con le valigie piene di medaglie, orgoglio e la consapevolezza di aver firmato una delle pagine più esaltanti della storia recente del club, ma già pronti per gli ultimi appuntamenti estivi, e, soprattutto, per una nuova, prossima stagione che si preannuncia già trionfale.