È ufficialmente iniziata una nuova, entusiasmante avventura per la SOI Inveruno: per la prima volta nella storia della società, è scesa in campo una squadra femminile di basket, impegnata nel campionato Under 13.

Nasce la prima squadra femminile di basket del Soi Inveruno

Un traguardo storico che rappresenta un passo importante per tutto il movimento sportivo inverunese e per il settore basket della SOI, da sempre impegnato nella crescita dei giovani e nella promozione dello sport come luogo di inclusione e passione.

Il gruppo è composto da Bertani Asia, Bordicar Naira, Caccamo Francesca, Cantoni Giada, Crespi Lara, Pagani Serena, Pogliana Martina, Reitano Chanel, Restelli Gloria, Rho Alice, Serio Angelica e Yazidi Eline, guidate da Mary Restano (allenatrice) e Alice Garavaglia (vice allenatrice).

Il commento di Francesco Gioia

“Per noi è un sogno che si avvera — spiega Francesco Gioia, responsabile del settore Basket SOI . Dopo tanti anni di lavoro e di crescita del movimento, vedere finalmente una squadra femminile indossare i nostri colori è motivo di grande orgoglio. Queste ragazze rappresentano il futuro della SOI: entusiasmo, impegno e passione pura. Siamo certi che sapranno farci emozionare.”

La nascita della squadra femminile segna un momento storico per la SOI, a pochi mesi dagli 80 anni di fondazione e testimonia la volontà di continuare a far crescere lo sport a Inveruno con energia, valori e cuore.